Nikola Jokić zakazao majstoricu protiv Oklahome: Denver još nije odustao od NBA titule

Denver Nagetsi će igrati sedmi meč protiv Oklahome, a Nikola Jokić ponovo je bio najbolji na terenu.

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Košarkaši Denver Nagetsa odigrali su najbolji meč u seriji, savladali Oklahomu (119:107) u šestoj utakmici i zakazali majstoricu za plasman u finale Zapadne konferencije. Veoma važan trijumf pred sjajnom podrškom svojih navijača Nagetsi su ostvarili odličnom timskom igrom i uz adekvatnu pomoć Nikoli Jokiću koji je najbolji igrač tima.

Nikola Jokić je ponovo predvodio svoj tim, ovog puta sa 29 postignutih poena, 14 skokova i osam asistencija za 40 minuta na parketu. Pratio ga je Džamal Marej, koji je bio neizvjestan za ovaj meč, ali je na kraju smogao snage za 25 poena, osam skokova i sedam asistencija.

Kako je Denver pobijedio Oklahomu?

Timovi su se na početku meča smjenjivali u vođstvu, a prvu opipljiviju prednost stekao je Denver u završnici prve dionice. Nagetsi su stigli do deset poena prednosti (30:20), ali su na kraju prve četvrtine imali samo tri poena prednosti. Egal smo gledali i na početku drugog perioda, a zatim je Oklahoma uspjela da se odlijepi i stekne čak 12 poena prednost. Na sreću - ni oni nisu uspjeli da sačuvaju tu razliku, na poluvremenu su imali samo tri poena prednosti na svom kontu (61:58).

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Treći dio meča bio je poptuno izjednačen sve do završnice, a tada je Denver uspio da prelomi utakmicu. Potpuno neočekivano pojavio se Džulijan Strouter i sa osam uzastopnih poena napravio razliku na terenu. Rezervista Denver Nagetsa pogodio je dvije trojke i položio loptu u koš nakon izuzetno teškog dodavanja Džamala Mareja - koji je ipak igrao, a Oklahoma nije imala odgovor na to. Denver je nakon tri dionice imao osam poena prednosti (90:82) i to nakon što je Šej Gildžes-Aleksander na manje od sekunde pogodio oba slobodna bacanja poslije spornog faula.

Denver je već na početku posljednje dionice ponovo stigao do dvocifrene prednosti i nju je manje-više čuvao do kraja utakmice. U dva navrata bilo je maksimalnih 16 poena razlike, ali se Oklahoma nije predavala ni u posljednjem minutu meča. Nakon trojke Aleksa Karuza na 56 sekundi do kraja meča bilo je osam poena razlike u korist Denvera, a Dejvid Adelman morao je da traži tajm-aut kako bi tim iz Kolorada bez problema priveo meč kraju. Tako je i bilo, jer Oklahoma u samom finišu nije mogla do preokreta.

Pobeda Denver Nagetsa u šestom meču serije protiv Oklahome. Izvor: Youtube/GAMETIME HIGHLIGHTS

Kako je Nikola Jokić odigrao protiv Oklahome?

Srpski košarkaš je meč završio sa 29 poena i po tom parametru "izgubio je" od Šeja Gildžes-Aleksandera koji je ubacio 32 poena na ovom meču. Ipak, po svemu ostalom je Nikola Jokić bio bolji - meč je završio sa 14 skokova, osam asistencija, dvije ukradene lopte i jednom blokadom.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Takođe, Jokić je imao fantastične procente šuta. Najbolji košarkaš na planeti šutirao je 10/12 sa linije penala, 8/11 za dva i 1/3 za tri poena. Na terenu je proveo nešto manje od 41 minuta, a ponovo je bio igrač Denvera sa najvećom minutažom, u skraćenoj rotaciji Dejvida Adelmana.