Flik pobjesnio i gurao igrače Barselone sa terena: Naučio ih lekciju jer su slavili titulu kod rivala

Trener Barselone Hans-Diter Flik istjerivao igrače Barselone sa terena jer su slaviili na stadionu Espanjola, gradskog rivala.

Izvor: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trener Barselone Hansi Flik (60) istjerao je svoje igrače sa terena Espanjola u četvrtak uveče, ne dozvolivši im da slave titulu na terenu gradskog rivala.

Poslije pobjede protiv Espanjola 2:0, golovima Lamina Jamala (17) i Fermina Lopeza (22), Flikov tim je definitivno postao prvak, ali se Nijemcu nije svidjelo to što su igrači počeli da proslavljaju veliki uspjeh pred navijačima velikog protivnika.

Koliko je to smetalo Espanjolu pokazalo je i to što su odmah upalili prskalice i počeli da zalivaju teren, da bi tako rastjerali gostujuće igrače. Igračima Barselone to nije smetalo, već su mokri do kože uživali u svom velikom trijumfu, ali ne zadugo.

Pogledajte tu scenu:

Flik pokazao sportsku kulturu i pred meč

Dok je Barselona na čuvenom "Monžuiku" za vrijeme izgradnje novog Nou Kampa, Espanjol od 2023. godine igra na "RCDE" stadionu, otvorenom 2009. godine.

Dan uoči gradskog derbija protiv Espanjola, Flik je posjetio stadion i slikao se sa trenerom domaćeg tima, Manolom Gonzalesom, ukazavši i na taj način poštovanje velikom protivniku svog kluba.