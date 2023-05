Sad je i zvanično - SAMPDORIJA ISPALA U SERIJU B! Nema više nade za Đenovljane - šta će biti sa Stankovićem?

Četiri kola prije kraja sezone u Seriji A Sampdorija Dejana Stankovića i matematički je ostala bez šansi da opstane u društvu najboljih italijanskih timova.

Izvor: Profimedia/ANSA/STRINGER

Sampdorija je danas izgubila i teoretske šanse da zadrži status člana Serije A.

Tim Dejana Stankovića porazom od Udinezea na "Dačija Areni" 0:2 zvanično je i matematički ostao bez mogućnosti da izbjegne ispadanje u niži rang, s obzirom da klub iz Đenove četiri kola prije kraja sezone ima neuhvatljivih 13 bodova zaostatka za Veronom, prvom ekipom koja je van zone ispadanja.

Bila je ovo izuzetno teška sezona za momke Dejana Stankovića, koji se nalaze na dnu tabele sa samo 17 bodova u 34 prvenstvene utakmice. Sampdoria je do sada pobijedila samo tri puta, te će prvi put poslije 12 godina preseliti u Seriju B.

Nije srpski stručnjak uspio da "iščupa" svoj tim. Najavljivao je Stanković siguran opstanak, vjerovao u svoje momke, nije im dao da se predaju, a onda kada je vidio da ni on ne može ništa promijeniti - odlučio je da podnese ostavku. Ipak, rukovodstvo kluba iz Đenove nije ni željelo da čuje o tome, pa će Srbin završiti sezonu na klupi 'Dorije. Poslije toga - vidjećemo!

La#Sampdoriaè in Serie B. Lacrime, mani sui capelli, giocatori consolati da compagni e avversari.

Speranza finita.



Sconfitta contro l'Udinese, la Sampdoria retrocede per la quinta volta.



Una stagione mai così negativa: pochi sorrisi, pochissimi, e una discesa continua…pic.twitter.com/MpvSGnRBem — GOAL Italia (@GoalItalia)May 8, 2023

"Opstanak? Ne sumnjam da će momci dati sve od sebe. U teškoj smo poziciji, ali ja vjerujem u njih. Ne želim da odustanemo, bilo bi prelako, nisam tu da bih se skrivao", poručio je nedavno Stanković.

On je ljetos nakon neuspjeha u kvalifikacijama za Ligu šampiona sa Crvenom zvezdom odlučio da preuzme Sampdoriju umjesto Marka Đampaola. Ipak, na klupi Sampe ostvario je samo tri prvenstvene pobjede (Kremoneze, Sasuolo i Verona), šest remija i čak 17 poraza. Jedini uspjeh koji je zabilježio je eliminacija drugoligaša Askolija iz Kupa Italije, i to nakon penala. Ipak, mora se istaći da je tim koji je dobio na raspolaganje bio vrlo slab i da tokom januara nisu stigli fudbaleri koji su kvalitetom popravili to stanje.

A ispadanje u niži rang nije jedina briga za navijače Sampdorije. Budućnost kluba je neizvjesna, s obzirom na to da bi Đenovljani mogli bankrotirati ako Masimo Ferero ne proda klub u narednim sedmicama.

Ono što je sigurno je to da ni naredne sezone nećemo gledati đenovski "Derbi dela Lantaerna" između Sampdorije i Đenove. Šampion Italije iz 1991. godine je, dakle, ispao u Seriju B, dok se istovremeno nakon samo jedne sezone među drugoligašima, Đenova vratila u Seriju A.

Sampdoriji do kraja prvenstva ostaju mečevi sa Empolijem, Milanom, Sasuolom i za kraj novim šampionom Napolijem, a nakon toga selidba u niži rang.