KOLUBARI PRIJETI ISPADANJE IZ SUPERLIGE!? UEFA poslala "dojavu" u FSS zbog sumnjivih utakmica!

Klub iz Lazarevca mogao bi da ispadne iz Superlige nakon oduzimanja bodova zbog sumnjivih utakmica, ako se naravno dokažu ove teze.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski savez Srbije (FSS) pokrenuo je istragu poslije "dojave" iz UEFA da su određene utakmice Superlige i Prve lige Srbije vrlo sumnjive, a čini se da je u najvećem problemu Kolubara. Klub iz Lazarevca je u plej-aut ušao sa najbolje pozicije, i u međuvremenu su izgubili sve četiri utakmice od tada uz jedan dat gol, najbliži je selidbi u niži rang srpskog fudbala, prenosi "Sport Klub".

Razlog je to što je Kolubara dvaput prijavljena kod UEFA zbog sumnjivih utakmica (porazi od Mladosti GAT i Spartaka), a s obzirom na to da su "povratnici" - Disciplinski pravilnik kaže da je sasvim izvjesno da ih čeka oduzimanje bodova i to od najmanje šest, pa sve do 30.

"Klub, za koje nadležni organi UEFA dostave FS Srbije pisanu informaciju o tome da su činjenjem, ili nečinjenjem ugrozili, ili povrijedili integritet fudbalskih utakmica ili fudbalskog takmičenja, kazniće se oduzimanjem od šest do 30 bodova, ili kaznom od šest do 30 negativnih bodova, za dobijanje druge informacije od UEFA", stoji u Disciplinskom pravilniku FSS i dodaje se da je predviđena i "diskvalifikacija u najmanje jedan rang takmičenja niže u odnosu na takmičenje, u kojem je klub bio učesnik u vrijeme izvršenja disciplinskog prekršaja."

Podsjetimo, odluka Disciplinske komisije se očekuje uskoro, a vidjećemo šta će se dogoditi i sa ostalim "umiješanim" klubovima. Napredak i Kolubara sada imaju 37 bodova, Javor 34, Spartak 32, dok su u opasnoj zoni Radnik sa 30, Mladost sa 29, Radnički sa 29 i Mladost GAT sa 28.

Do kraja sezone ostala su još tri kola.