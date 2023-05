Snajder opet UDARIO na Dušana: Pustićete Tadića da se šetka do 50. GODINE!?

Izgleda da napadi Veslija Snajdera na Dušana Tadića imaju veze sa tim što je ostavio dublji trag u Ajaksu od njega.

Izvor: YouTube/Vandaag Inside/Fudbalski savez Srbije/Screenshot

Čuveni holandski fudbaler Vesli Snajder već godinama kritikuje kapitena Ajaksa Dušana Tadića, a novi niz loših riječi na račun srpske "desetke" uslijedio je i nakon što je Fejnord zvanično osvojio titulu u Holandiji. Snajder smatra da je najodgovorniji za to bivši trener "kopljanika" Alfred Šrojder, odnosno Dušan Tadić koga je optuživao čak da "bira tim" umjesto njega, odnosno da je u sve upleten i agent srpskog fudbalera.

Novi niz kritika uslijedio je nakon tri uzastopna meča u kojima Ajaks nije došao do pobjede, pa za to Snajder direktno okrivljuje svog nekadašnjeg saigrača, danas trenera Džona Hejtingu, odnosno naravno Dušana Tadića i smatra da bi Srbin trebalo da što prije napusti klub.

"Zaslužuje poštovanje za sve ono što je uradio do sada u Ajaksu. Došao je prije nekoliko godina, uradio sjajne stvari i svi su ga poštovali, bio je primjer koji svi prave...", rekao je Vesli Snajder gotovo slatkorječivo, a odmah je bilo jasno da će to biti uvod da "opljune" srpskog kapitena: "Ali, to je završeno i sam bi to trebalo da shvati. Ljudi iznad njega kao da bi mu dozvolili da šeta po terenu sa 50 godina".

Dušan Tadić je ove sezone odigrao 44 meča za Ajaks i na njima je doprinio sa 11 golova i 20 asistencija, što je nešto manje (posebno golgeterski) u odnosu na prošle sezone. Ipak, vrijedi reći da je uglavnom igrao van pozicije i da ima skroz novi tim. Ukupno, za Ajaks ima 103 gola i 111 asistencija na 238 nastupa.

Što se tiče Snajdera, koji je igrao na istoj poziciji kao Tadić, odigrao je za Ajaks ukupno 180 mečeva i na njima je imao učinak od 58 golova i 47 asistencija prije nego što se preselio u Real Madrid, pa Inter, Galatasaraj, Al Garafu, Nicu...

