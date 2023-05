TADIĆEV KOŠMAR - NA PENALE OSTAO BEZ TROFEJA! Ove sezone neće podići nijedan pehar

Srpski fudbaler nije uspio da sa Ajaksom podigne još jedan pehar.

Ajaks je izgubio u finalu Kupa Holandije protiv PSV Ajndhovena, na penale. Srpski as i kapiten "kopljanika" Dušan Tadić iskoristio je penal u prvoj seriji, ali poslije njega to nisu uradili njegovi saigrači Brajan Brobej, Jurijen Timber i Edson Alvarez. Tim iz Ajndhovena to je iskoristio da pogotkom Fabija Silve u petoj seriji osvoji Kup, 11. put u istoriji.