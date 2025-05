Tanjga ne igra protiv Zvezde zbog bizarne povrede: Polomio nos u polufinalu Kupa, a nije ni ulazio u igru

Fudbaler Vojvodine i sin trenera Miroslava Tanjge propustio je utakmicu protiv Crvene zvezde zbog preloma nosa na utakmici na kojoj nije ulazio u igru

Izvor: MN PRESS

Mladi defanzivac Vojvodine Siniša Tanjga (21), sin trenera i klupske legende Miroslava Tanjge (60), ne igra u utakmici protiv Crvene zvezde zbog preloma nosa. Tu povredu nije zadobio u toku igre u prošlom meču protiv TSC-a (2:0), jer nije ni ulazio, već tokom proslave gola.

Tu informaciju novinarima je pred gostovanje "Marakani" otkrio njegov otac i trener.

"Opet imamo problema sa povredama, nećemo moći da računamo na Njegoša Petrovića, Uroša Nikolića, Crnomarkovića, Lazara Nikolića, Bamidelea, a sada nema ni Siniše Tanjge, koji se prilikom radovanja poslije gola TSC-u sudario sa saigračem i polomio nos", kazao je on.

Siniša dobio ime po kumu, Mihajloviću

Siniša Tanjga bivši je omladinac Bolonje i Majnca, klubova u kojim je njegov otac bio trener i igrač, a kum mu je bio slavni Siniša Mihajlović. S obzirom na to da su Miroslav Tanjga i veliki Miha bili decenijama najbolji prijatelji, davali su imena sinovima jedan po drugom.

O tome je Miroslav Tanjga govorio nedavno u intervjuu za MONDO o svom kumu Mihajloviću.

"On kad je dobio prvo muško dijete nazvao me i rekao ‘Rodio se Miroslav’. Pitao sam ga - ‘Miroslav?’, rekao mi je 'Da, Arijana se porodila, nazvaću ga po tebi.' Znate, kad smo došli u Novi Sad, pričali smo svemu i svačemu, u danima po karantinima, druženjima, normalno da je bilo priče o tome, ti meni, ja tebi... Sve su to stvari o kojima smo pričali i nismo zaboravili i koje su se desile. Drźali smo se tih obećanja", rekao je Miroslav Tanjga.

Tanjga preporodio Vojvodinu, uveo je u finale

Miroslav Tanjga postao je trener Vojvodine 3. marta nakon rastanka kluba i Nenada Lalatovića i tako prvi put sjeo na klupu još od Bolonje, kada je sarađivao sa Mihajlovićem.

Pod njegovim vođstvom, Voša je u 10 utakmica ostvarila sedam pobjeda, uz poraze od OFK Beograda i Zvezde u martu i nakon toga od TSC-a krajem aprila. Sa Tanjgom na klupi Vojvodina je u posljednjih sedam utakmica ostvarila šest trijumfa i u toj seriji se plasirala u finale Kupa, u kojem je igrala i prošle sezone. U tom meču za trofej igraće protiv Crvene zvezde u Zaječaru, 22. maja.

Podsjetimo, Tanjga je kao igrač bio član posljednje šampionske generacije kluba, iz 1989. godine.