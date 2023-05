LOŠA VIJEST ZA ZVEZDU! Našla desnog beka, ali.. Aleks Vigo mašta da se vrati u River: Pozlilo mi kad sam odlazio!

Crvena zvezda je dovela Argentinca zimus, ostavio je dobar utisak, ali za njega je River - River.

Argentinski fudbaler Aleks Vigo stigao je zimus u Crvenu zvezdu i činilo se da su na "Marakani" konačno završili višegodišnju potragu za desnim bekom. Odigrao je više nego solidno ovog proljeća, postigao i gol u 169. "vječitom" derbiju, međutim djeluje da mu planovi nisu dugoročno vezani za Zvezdu, nego je kao i svi Argentinci vezan za domovinu i mašta o povratku na svoj "Monumental" gdje smo prije nekoliko dana vidjeli žustri derbi sa Bokom.

"Želja mi je da dobijem još jednu šansu u Riveru, da bih se ostvario u tom klubu. Želim da igram i budem onakav kakav sam bio u Kolonu. Dok sam igrao tamo, pripremao sam se u svakom pogledu za River - fizičkom i psihičkom. Ali, nije se dogodilo. Morao sam da odem, ali nadam se da ću se jednoga dana vratiti. Takođe i u Independijente, koji je prelijep klub", rekao je Vigo za "TyC".

Aleks Vigo je ispričao za argentinske medije da je želio da ode u River, gdje su ga dočekali sjajni igrači i trener Marselo Galjardo, a iako nije mnogo igrao - priznaje da je mnogo naučio od njega. Ipak, priznaje da je napravio početničku grešku time što je isuviše bio impresioniran svime. Bio je pod utiskom igrača, trenera i zbog toga je psihički pao.

"Da ne bih iznevjerio trenrera, koji mi vejruje, i saigrače, gledao sam kako da ne pogriješim. Trebalo je više da uživam i igram na drugačiji način. Tamo gdje sam stigao malo ko stigne, trebalo je da uživam u radu sa najboljim trenerom koji argentinski fudbal ima", kazao je Vigo i dodao da je tamo razvio odličan odnos sa Encom Perezom, dodavši da mu je pozlilo kada je razgovarao sa njim kada je donio odluku da napusti River Plejt.

"Lijepo smo pričali, rasplakao me je. Tog razgovora se sjećam i dan-danas. On nije bio samo kapiten, bio je više od toga. Nadam se da ću jednoga dana biti u prilici da ponovo dijelim teren sa njim. Kada je bio u Independijenteu, čuli smo se putem video-poziva, bodrio me je, govorio da nastavim da guram dalje", zaključio je Vigo.

Podsjetimo, Crvena zvezda je pozajmila Viga na godinu dana, a za sada nema najava da li će biti otkupljen, odnosno plan je da prvo pomogne u grupnoj fazi Lige šampiona.

