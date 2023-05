Sin Laneta Jovanovića "precrtan" sa spiska reprezentacije: Selektor Luković se oglasio: Ovo je moj dobronameran savjet

Ovo je obrazloženje za odluku selektora "orlića".

Selektor kadetske reprezentacije Srbije (igrači do 17 godina) Aleksandar Luković okupio je u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi ekipu na početku piriprema za Evropsko prvenstvo u Mađarskoj (od 17. maja do 2. juna). Njegov tim će u bazi FSS trenirati do ponedjeljka, a onda će otići u zemlju domaćina velikog turnira, gdje će trenirati u utorak i srijedu, a u četvrtak zaigrati u prvom meču protiv Slovenije.