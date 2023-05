ZVEZDA HOĆE SLOVENCA OD TRI I PO MILIONA EVRA: U Beogradu ga čeka Liga šampiona, a on progovorio o crveno-bijelima

Mladi slovenački fudbaler pomenuo je zainteresovane klubove, a u superlativima govorio o Crvenoj zvezdi čiji bi najjači adut mogao da bude u grupnoj fazi Lige šampiona.

Izvor: Youtube/ultrasfctv Premium/printscreen

Crvena zvezda je naciljala napadača od tri i po miliona za Ligu šampiona. Ukoliko žele da ga kupe baš toliko će morati da plate Mariboru za usluge Žana Vipotnika (21), mladog golgetera koji je već stigao do seniorskog tima svoje zemlje. Da interesovanje postoji i da su crveno-bijeli spremni za pregovore zna i sam fudbaler koji je dao izjavu o Zvezdinom interesovanju.

Mladi napadač počastvovan je interesovanjem iz Beograda i čini se da mu opcija igranja grupne faze Lige šampiona naredne sezone trenutno djeluje veoma privlačno. Ipak, Zvezda nije jedina, a u prethodnim mjesecima se govorilo da klub nema namjeru da ga pusti bez tri i po miliona obeštećenja, što bi moglo da "otjera" Dinamo iz Zagreba, prvi tim iz regiona koji je nanjušio talenat mladog Slovenca.

"Lijepo je čuti da je ovakav klub zainteresovan za mene. Znamo da će igrati u Ligi šampiona sljedeće sezone. Crvena zvezda je zaista veliki klub, na kraju, to je bivši šampion Evrope. Uzećemo sve ovo u obzir i na kraju procijeniti šta bi bilo najbolje za moj razvoj i karijeru", rekao je Vipotnik za sajt "Nogomania.rs".

Po svemu sudeći mladi slovenački napadač biće glavna tema medija u regionu tokom predstojećeg ljeta, ali on ne bi želio da to bude slučaj. Po riječima Žana Vipotnika, najbolje bi bilo da se transfer završi što prije, pa da on može da se fokusira na teren i nastavak karijere.

"Volio bih da rešim svoj status što je prije moguće. Nisam nestrpljiv, samo želim da znam gdje sam. Znam da se već neko vrijeme mnogo priča o klubovima i transferu, lijepo je što su zainteresovani za vas. Želim da pokušam u nekoj jačoj ligi, mislim da je to normalno za igrača u mojoj situaciji i u mojim godinama", rekao je Vipotnik i dodao: "Fokusiran sam na ono što je važno. O tim stvarima brinu drugi ljudi, moj fokus ostaje na terenu".

Prethodnih nedjelja najviše se pričalo o odlasku u neki od italijanskih klubova koji su pokazali interesovanje, mada je i zagrebački Dinamo bio veoma jasan. Hrvatski šampion volio bi da potpiše Vipotnika, ali se po kuloarima može čudi da im cijena od tri ili tri i po miliona evra predstavlja teret i za sada nisu spremni da ponude toliko novca. "Za mene je najvažnije da odem u klub koji me želi i vidi nešto u meni. To mora da bude klub koji daje šansu mladim igračima. Naravno, druge stvari se računaju, kao što su grad, okruženje, liga. Znam da će biti teže u inostranstvu. Dinamo je promijenio trenera, Igor Bišćan bivši selektor mlade reprezentacije Hrvatske je sad na kormilu. Dinamo je klub koji daje priliku mladim igračima. Ali prerano je još za odliku. Sačekajmo još malo", prokomentarisao je Žan. Pogledajte kako on igra: