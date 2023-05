Zvezdu čeka TSC, a Milojević pričao o Partizanu i vječitom derbiju: Jedini rival 35 godina, to je "život ili smrt"!

Trener Crvene zvezde govorio je o polufinalu Kupa Srbije, ali i o Partizanu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Fudbaleri Crvene zvezde imaju još dva koraka do treće uzastopne "duple krune" u domaćem fudbalu, a prvi - i vjerovatno teži - izazov za ekipu Miloša Milojevića jeste gostovanje u Bačkoj Topoli. Žrijeb za polufinale spojio je TSC i Crvenu zvezdu, što je po mišljenju mnogih finale prije finala u Kupu Srbije.

Taj susret najavio je trener Crvene zvezde, koji ima priliku da nastavi trofejni niz Dejana Stankovića i pobjedama u masovnijem takmičenju još jednu sezonu crveno-bijelih završi sa oba domaća trofeja u klupskim vitrinama. To je izazov, iako je Milojeviću jasno da neće biti lako.

"Očekujem dobar fudbal i otvorenu igru obje ekipe, uz želju da ponovimo našu partiju iz prethodnog meča i pobijedimo, jer je upravo prolaz dalje najbitniji. Spremamo se i radimo kao da je to osnovni cilj. Većina igrača je spremna za meč, imamo malih problema sa virusom, ali ništa strašno", počeo je Milojević i zatim se okrenuo susretu: "Svakako da je prednost za rivala što se igra u Bačkoj Topoli, jer svako voli da bude domaćin i znamo i nama koliko prija podrška navijača, i koliko bi ih bilo u većem broju na Marakani, nego što je to moguće da bude u gostima. Imaju prednost, ali moramo da se oslonimo na svoju igru. Znamo da će navijači doći i podržati nas. Vjerujem u to što radimo i u prolaz dalje."

Zvezda ima veliki izazov u Bačkoj Topoli, ali nije vježbala penala, kaže njen trener. Zapravo, nije se sa bijele tačke posebno pripremala pred TSC, jer se to radi na drugačiji način.

"Penali se ne vježbaju dan pred utakmicu, već stalno i na osnovu nekih principa gledamo šta i kako radimo, tako da znamo u skladu s tim ko može da bude izvođač, ako dođe do toga", rekao je Milojević i pomenuo Pešića i Bukarija koji su ranije pogađali protiv tima iz Bačke Topole: "Ne bih se žalio da nastave da pogađaju, niti da sad prelome Ivanić ili Katai. Bitno je samo da se odigra dobro i prođe, a to ko je strijelac je sekundarno. Veliki motiv nam je dupla kruna, takva prilika se ne pruža često, a ova generacija je mnogo uradila za klub i sad mora da se pronađe i energija i motivacija i želja, te da se uloži posljednji atom snage i dođe do cilja. Time, aktuelna generacija bi se svrstala u sam krem istorije Crvene zvezde. Ipak, ne treba se opterećivati rekordima, već ići korak po korak. Želimo da odigramo dobro i prođemo, pa ćemo da vidimo dalje šta i kako."

Zvezdin trener posebno je analizirao situaciju sa nekoliko igrača svog tima - Mirka Ivanića, Gelora Kange, Milana Rodića, Iraklija Azarova... "Što se Ivanića tiče, odmarao je u prethodnom meču, iako je mogao da odigra svih 90 minuta, ali smo željeli da raspodelimo minutažu, tako da smatram da će biti željan i oran za igru protiv TSC-a. Kada je riječ o Kangi, ne mislim da je ispao iz igre. Forma i ljepota su prolazne stvari, ali forma može da se vrati, tako da će biti Kanga pravi kada to bude najpotrebnije, da li sutra ili, ako bog da, u finalu, ali normalno je da se oscilira. Ne mislim da je to drastično, samo je sve nas navikao na visok nivo igara, pa se možda zato čini da je u padu forme. Ne želim da otkrivam ko će zaigrati sutra i da dajem protivniku polaznu tačku pred utakmicu. Međutim, Azarov se diže, Rodić je malo ispao iz ritma, ali se vraća. Nije to jedina utakmica, svakako obojica trebaju Crvenoj zvezdi", rekao je trener Zvezde.

Ove sezone je TSC najveći rival Crvene zvezde, a Milojević je uporedio to rivalstvo sa višedecenijskim odnosima koje crveno-bijeli imaju sa Partizanom. Po njegovim riječima, potpuno je drugačije!

"U odnosu na vječiti derbi je to drugačija utakmica, jer je spremaš na drugačiji način i psihološki naboj ne može da se poredi. Znam i kao član stručnog štaba i sada kao šef kakav je pritisak pred derbi i smatram da to ništa ne donosi fudbalu. Možda je to zato što su Zvezda i Partizan jedini veliki rivali, i nije kao prije 35 godina da si imao više ekipa i bolji kvalitet fudbala, već je sve na 'život ili smrt', pa se bude u grču, dok je susret s TSC-om fudbalski u potpunosti. Bude lijep ambijent, atmosfera, daje potpunu sliku. Što se derbija tiče, često ne vidimo fudbal u drugom poluvremenu, već borbu, rat i udarce. Ipak, viđali smo i dobra prva poluvremena u susretu na JNA, pa i kod nas kad smo pobijedili sa 1:0, to je model kako treba da izgleda. Treba strpljenja da to bude svih 90 minuta", ispričao je trener crveno-bijelih.

Miloš Milojević je, kao i nekoliko puta tokom sezone, pohvalio posao koji Žarko Lazetić radi na klupi tima iz Bačke Topole. "Imamo odličan odnos, on radi dobar posao, ali sa svim kolegama sam takav, poštujem ih i pričam u superlativu, ne iz kurtoazije, već smatram da svi u datim okolnostima rade najbolje moguće. Lazetić ima kontinuitet i podršku, uz ideju koju je usadio u igrače, i to se vidi, da oni bez obzira na sastav, ne odstupaju od svoje filozofije, već je to dopadljivo. Želim mu najbolje u svakoj utakmici, osim protiv Zvezde", podvukao je Milojević.

(MONDO)