Došli su u odijelima na 40 stepeni po mene! Oglasio se Barak Bahar: Evo zašto sam izabrao Crvenu zvezdu

Barak Bahar je promovisan u novog trenera Crvene zvezde, a sada je ispričao i kako je došlo do saradnje.

Crvena zvezda je zvanično potvrdila rastanak sa Milošem Milojevićem i dolazak novog trenera Baraka Bahara, a čitava operacija dolaska Izraelca na stadion "Rajko Mitić" počela je još prije nekoliko mjeseci. Čelnici crveno-bijelih došli su u Haifu kako bi lično pregovarali sa Baharom, što su mediji fotografisali i tajna više nije mogla da se sakrije iako su sve strane u međuvremenu ćutale na ovu temu.

Sada je Bahar prvi put progovorio kako je došlo do dogovora: "U jednom trenutku shvatio sam da ljudi iz Crvene zvezde žele mnogo da investiraju u nas i shvatio sam da je to pravo mjesto za mene. Ali, nisam mogao to sam. Ako neko iz mog tima ne bi želio da ide, ne bih ni ja. Ja sam htio zbog toga jer je to novi izazov za mene", kazao je on za "Kanal 13" iz Izraela.

U međuvremenu, njegovi saradnici su pristali da dođu u Crvenu zvezdu, odnosno i klub im je dao sjajne uslove, pošto Bahar nije želio da kaže "da" bez njih. Jedan od saradnika je Dani Inbar koji je otkrio kako su i tekli pregovori sa čelnicima Crvene zvezde koji su boravili u Haifi: "Došli su svi u odijelima, na 40 stepeni Celzijusa. Barak i ja smo sjedili u restoranu, a jedan od njih se okrenuo ka treneru i rekao mu: 'Mi smo došli po tebe i ne idemo dok ne potpišeš'".

Bahar ističe da zna da je poslije toliko godina rada u Izraelu - odlazak u Crvenu zvezdu i "izlazak iz zone komfora", a posebno će mu biti teško zbog odvojenosti od porodice: "Na početku ću živjeti sam u Beogradu bez porodice i neće biti lako. Moram da vidim kako ću se aklimatizovati na sve, a na kraju krajeva dolazim da vrijedno radim i uspijem. Prednost je što moja supruga i žena znaju da mi daju mir i pomažu mi u mojim uspjesima, a supruga se već mnogo žrtvovala. Pričao sam sa njom o odlasku i željela je da ostanem u Izraelu, ali zna da je ovo važan korak za moju karijeru da bih napredovao".

Podsjetimo, Barak Bahar je šest puta bio prvak Izraela. Prvo tri puta sa Hapoel Ber Ševom, a zatim i triput sa Makabijem iz Haife, a sada će sa Crvenom zvezdom učestvovati u grupnoj fazi Lige šampiona i pokušati da napravi i bolji rezultat nego što su to prije njega Vladan Milojević, Miloš Milojević i Dejan Stanković.

