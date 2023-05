"Kad odem kod Modrića i vidim šta ima u sobi..." Mijatović Špancima veličao Luku: Nadam se da griješim, ali tugovaćemo!

Luka Modrić je toliko veliki da će i Real Madrid plakati za njim.

Izvor: Profimedia

Real Madrid sada čeka velika rekonstrukcija nakon jako neuspješne sezone u kojoj su osvojili samo Kup Kralja, ali Predrag Mijatović je u intervjuu za "Marku" podsjetio kakve je sve uspjehe generacija predvođena Lukom Modrićem ostvarila.

Sa pet osvojenih Liga šampiona teško je sjetiti se ekipe koja je brutalnije dominirala Ligom šampiona, pa čak i kada se uporedi sa nekim ranijim vremenima.

"Moja generacija je bila jako dobra, i Galaktikosi su imali svoje zlatno doba, ali ono što je ova generacija postigla u posljednjih 10-11 godina je neponovljivo. Osvojiti pet Liga šampiona, osvojiti toliko titula... Kada odem u Modrićevu kuću i vidim gdje drži trofeje, to je kao muzej. Ima 25 titula i Zlatnu loptu, zamislite! A ja mu kažem: Lukita, sve će to jednog dana vrijediti puno više od svog tog novca koji si uspio da zaradiš kao fudbaler. Jer je neponovljiv i nedostajaće nam", rekao je Mijatović.

I sam heroj jednog trijumfa Reala u Ligi šampiona ističe da dok god su tu Modrić i stara garda, titule u Ligi šampiona mogu da se napadnu!

"Sad se nadamo petnaestoj tituli u Ligi šampiona, možda sljedeće godine, možemo da se nadamo dokle god su tu Kros, Modrić, Benzema, a doći će i dobri igrači u budućnosti. Ali posljednjih deset godina... Nadam se da griješim, ali jednog dana ćemo sa sjetom pričati o ovom razdoblju Reala", siguran je on.

Takođe je siguran i da neće biti potrebe da se mijenja Karlo Anćeloti, jer kako kaže, upravo je on idealan trener za ovako iskusnu i kvalitetnu ekipu.

"Za ovaj nivo Reala puno je bolje da imate trenera koji zna da upravlja sa 25 momaka u različitim situacijama nego onoga koji dođe i govori ti kako da udariš loptu ili kako da je zaustaviš. Modrića ne morate tome učiti, on to već ima. Ono što morate učiniti je dati mu povjerenje, staviti ga da redovno igra, trpiti ga kada je loš. To je ono što veliki igrači moraju da imaju. I to se u Madridu događa već 25 godina", završio je Mijatović.

(MONDO)