OBJEKTIVNO, MORAO JE DA SVIRA TAJ PENAL: Peđa Mijatović voli Modrića, na strani je Hrvatske, ali je iskren!

Legendarni napadač racionalno govori o utakmici Hrvatska - Argentina i oduševljen je onim što je vidio od Lea Mesija na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Profimedia/MN Press

Legendarni napadač Predrag Mijatović bio je u utorak na utakmici Argentina - Hrvatska i uživo je gledao magiju Lionela Mesija, kao i eliminaciju Luke Modrića i ekipe iz trke za titulu. Svoje utiske je iznio u gostovanju na televiziji "K1"

"Imao sam priliku da budem na jučerašnjoj utakmici i mislim da je Argentina bila bolja od Hrvatske. Bilo je tu nekih pola sata dobre igre Hrvatske do primljenog gola, kasnije naravno Mesi i svi ostali njegovi drugari bili su bolji, prava su takmičarska ekipa i znaju šta hoće. Mislim da je ta prva utakmica, taj poraz protiv Saudijske Arabije još više motivisao igrače Argentine, a Mesi, kao što znate, Mundijal još uvijek nije osvojio i mislim da je jako fokusiran da to uradi i jako su blizu da postignu taj uspjeh. Ja sam prije Mundijala sa jednim prijateljem u razgovoru govorio da je Argentina jedan od favorita. Zašto? Zato što su aktuelni prvaci Južne Amerike i to je taj neki ciklus i ta neka dinamika koju još uvijek prate" – rekao je Mijatović.

Tokom razgovora sa Jovanom Joksimović, Peđa Mijatović otkrio je detalje sa jučerašnjeg suočavanja reprezentacija Argentine i Hrvatske, ali i generalno sa ovog velikog sportskog takmičenja u Kataru. "Ambijent je fenomenalan, stadion je spektakularan. Naravno, u toku jučerašnje utakmice dominirali su navijači Argentine. To je prosto nevjerovatno kako jedna nacija u dosta haotičnoj ekonomskoj situaciji u toj zemlji može da dođu u tolikom broju. Bilo je oko 50.000 navijača iz Argentine i među njima je vladala potpuna euforija. Organizacija je fenomenalna, sve funkcioniše fenomenalno, FIFA to sve izuzetno dobro radi. Dok si na stadionu i blizu stadiona, imaš taj osjećaj da je Mundijal, međutim, u hotelu I oko hotela nemam baš taj utisak da se nešto značajno dešava. Dobar je fudbal, dobra je organizacija, vidjećemo šta će biti večeras, na tom drugom polufinalu. Ja lično, sa svim poštovanjem preko Maroku, bih volio da Francuska ode u finale", otkrio je Peđa Mijatović.

Navijači sa ovih prostora i oni koji su sinoć bodrili Hrvatsku smatraju da prvi penal nije morao da se svira. "Objektivno rečeno, morao je da se svira. Iako sam ja na strani Hrvatske, to su stvari koje su po ovom novom sistemu suđenja apsolutno za penal. E sad, čuli smo trenera Hrvatske koji je rekao da po njemu to nije bilo za penal, što je možda i normalno da kaže. Ali mislim da je suđenje bilo korektno i da je to stvarno bio penal", rekao je Mijatović svoje mišljenje, koje nije u skladu s onim što je rekao Luka Modrić, koji je Peđin prijatelj i kao i on velika zvijezda Real Madrida.

Nakon tog prvog gola koji je dao Mesi, osjetno je bilo razočarenje hrvatskih reprezentativaca. "Hrvatska je jedna jako dobra reprezentacija. Oni su, da se razumijemo, već drugi na svijetu. Praktično i na posljednjem Svjetskom prvenstvu su igrali finale i na ovom Svjetskom prvenstvu možda nisu imali te ambicije. Objektivno, bilo je puno favorita, ali i kroz igru i utakmice, imali su možda malo i sreće. To je jedna kompaktna ekipa koja zna šta hoće, defanzivno su funkcionisali savršeno do jučerašnje utakmice. I mislim da su napravili jednu fantastičnu stvar. Igrati na svjetskom prvenstvu dva puta zaredom, na prošlom finale, sada polufinale, stvarno je veliki uspjeh. Tako da oni mogu da budu zadovoljni. Vidio sam jednu dobru utakmicu, dobru reprezentaciju koja zna da se takmiči. Jako je komplikovano igrati protiv Argentine, protiv Mesija koji je jako fokusiran. Mislim da Hrvatska treba da bude zadovoljna postignutim", zaključio je Mijatović.

Prema njegovom mišljenju, Mesi je stao uz rame Dijegu Maradoni. "Što se tiče neke klase i ranga na osnovu svega što je do sad uradio, Mesija bih stavio u rang sa po meni najboljim u istoriji fudbala, a to je Maradona. Dva Argentinca, dva ljevaka, i jedan i drugi su jako niski. Fudbal kad gledaš na televiziji imaš utisak da je sve što Mesi radi nevjerovatno, a kad si na samom stadionu, vidiš da kamera ne može da snimi kako preleti, utrči, onda shvatiš da je to nevjerovatan igrač, apsolutni genije. Za ljude koji vole fudbal, sve što Mesi radi izgleda nevjerovatno. Mesi stvarno pravi razliku i jednostavno je genijalac", rekao je Mijatović.

U utorak od 20 časova očekuje se još jedna utakmica, Francuska će se suprotstaviti Maroku, a kako je bivši reprezentativac istakao, u Kataru je najviše navijača upravo Maroka i Argentine. "Mislim da će večeras navijači biti igrač više za Maroko. Tako kažu, vidjećemo. Mislim da je i na jučerašnjoj utakmici upravo podrška sa tribina bila igrač više, pogotovo na početku utakmice", istakao je Predrag Mijatović.