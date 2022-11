"Neshvatljivo mi je šta je Srbija radila na 3:1!" Mijatović vjeruje u iskupljenje "orlova": Vrijeme je za POBJEDU!

Predrag Mijatović imao je poruku za selektora Piksija i igrače pred odlučujći meč u Kataru.

Izvor: Twitter/screenshot/FSS

Srbija će u petak protiv Švajcarske igrati odlučujući meč za plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva. Samo pobjeda odgovara "orlovima", a kako je sve izgledalo do sada i šta se očekuje u toj utakmici pričao je Predrag Mijatović. Legendarni fudbaler je na "K1" televiziji gostovao i pričao je upravo o svemu tome.

U emisiji "Kec na 11" analizirao je prethodne dvije utakmice, poraz od Brazila (2:0) i remi sa Kamerunom (3:3) iako je srpski tim imao dva gola prednosti u jednom momentu (3:1). "Treba biti realan i reći da Srbija nije bila na nivou na kom smo očekivali u te dvije utakmice. Protiv Brazila je bilo konfuzno, nismo napravili nijednu šansu, meč je završen porazom, koji je po meni bio blag s obzirom na šanse protivnika. Protiv Kameruna je bilo bolje, poslije primljenog prvog gola je bilo briljantno, na poluvrijeme je tim otišao sa vođstvom. Onda, početak drugog poluvremena i treći gol, maltene je sve bilo riješeno. Onda je iz nekog razloga, meni još neshvatljivog, Srbija krenula u nekakvu dinamiku koja je potpuno nelogična kada su takve utakmice u pitanju. Možda je inteligentnije bilo da se zgusnu redovi i da se obrati pažnja na defanzivne zadatke. Kamerun je morao da krene u napad u tim momentima. Da li je u pitanju bila velika želja, sigurnost, desilo se šta se desilo. Konfuzna završnica utakmice u kojoj je Kamerun na kraju mogao i da pobijedi", kaže Mijatović.

Slijedi odlučujuća utakmica. "Selektor Piksi je govorio da, bez obzira na prvu i drugu utakmicu, ona sa Švajcarskom je odlučujuća. Eto, to se i dogodilo, jedino pobjedom može da se očekuje prolaz dalje. I mislim da su momci zajedno sa stručnim štabom napravili plan i znaju kako i na koji način da odigraju. Moram reći da je Švajcarska ozbiljna reprezentacija, što smo vidjeli u utakmici sa Brazilom. To je reprezentacija protiv koje će nam biti jako teško igrati. Uz neku korekciju, uz motivaciju i sve ono što bi trebalo ovih dana da urade, mislim da reprezentacija Srbije može da pobijedi i pokaže nam zašto su na briljantan način otišli na Mundijal.

Naglašava da nije još vrijeme za kritike i da "orlovi" mogu da prođu grupnu fazu. "Kada je riječ o komunikaciji između stručnog štaba i igrača na samom terenu, to nije kao u nekim drugim sportovima. Fudbalski teren je mnogo veliki, velika je buka, ima 50.000 ljudi na tribinama, strašno je teško u tim momentima napraviti pravu komunikaciju da te igrači ustvari čuju. To se obično radi kad je neki faul, kad neki od igrača priđe do klupe, a onda on to proslijedi dalje igračima. Ali to je neki proces koji traje, traje nekih tridesetak sekundi. Kada je riječ o golovima koje smo primili u dva minuta, mislim da je u pitanju umor, taktička neinteligencija i pad koncentracije. Vidjeli ste na koji smo način primili dva gola, praktično na isti način. Da ne budemo toliko kritični ne pravimo detaljne analize, hajde da sačekamo utakmicu sa Švajcarcima i onda analiziramo sve.

Ima povjerenje u selektora Stojkovića. "Piksi je na brilijantan način vodio reprezentaciju do ovog turnira i mislim da mu treba dati podršku u izboru tima. Mi sa strane moramo navijati i slati pozitivnu energiju i vidjeti da li su momci zaista kadri da u posljednjoj utakmici smognu snage i da pobijede, što je jedino što Srbiji odgovara. Mislim, isto tako, da svi reprezentativci znaju gdje griješe, kako su odigrali prve dvije utakmice. Optimista sam i mislim da će reprezentacija Srbije pokazati da može da pobijedi reprezentaciju Švajcarske. Jednu smo izgubili, drugu igrali neriješeno i mislim da je sada red da jednu utakmicu pobijedimo.

Imao je i savjet za igrače. "Treba da se zaboravi na pritiske koji nemaju veze sa fudbalom. Moramo da se fokusiramo da se napravi dobra atmosfera, da se koriguju situacije koje su se dešavale u prve dvije utakmice i da shvatimo da igramo protiv jedne reprezentacije koja je bolja od Kameruna. U našem mentalitetu je da smo na važnim utakmicama uvijek znali da postavimo stvari na pravi način i postignemo uspijeh. Ja sam optimista, treba biti koncentrisan, odigrati na nivou, održati motivaciju i odigrati kvalitetnu utakmicu, jer znamo da možemo", zaključio je Mijatović.