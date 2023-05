ZA ČIM ŽALIM? ŠTO NISAM OSVOJIO LIGU EVROPE! Zvezda ga smijenila, ali Milojević je nasmijan: Nemam žal, to je patetično

Miloš Milojević vrlo raspoložen pred finale Kupa Srbije između Crvene zvezde i Čukaričkog koje je na programu u četvrtak od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić".

Crvena zvezda i Miloš Milojević dogovorili su se da će se rastati na kraju sezone i da će na upražnjeno mjesto doći Barak Bahar, a mladi srpski trener imaće priliku da se sa "duplom krunom" oprosti od stadiona "Rajko Mitić". Šampionski pehar je već odavno tu, a Crvena zvezda protiv Čukaričkog (četvrtak, 21.00) igra i za trofej Kupa Srbije, treći uzastopni.

"Imaćemo dobru utakmicu, pripremu za ono što Zvezdu očekuje na jesen. Kada je riječ o Čukaričkom, očekujem mladu i poletnu ekipu, željnu dokazivanja i borbe za preostali trofej u sezoni, tako da, vjerujem da će moji igrači biti odgovorni i pred punom Marakanom osvojiti Kup Srbije", kazao je Miloš Milojević koji je bio vrlo raspoložen pred novinarima, iako mu je ovo jedno od posljednjih obraćanja u ulozi šefa stručnog štaba Crvene zvezde.

"Žao mi je što nisam osvojio Ligu Evrope... Šalu na stranu, nemam žal, ni zadršku, to je malo patetično, a ja nisam takav. Mislim da smo uradili dosta toga dobrog i u pogledu napretka igre, ali i afirmacije igrača u smislu pružanja šanse mladima, konstatnost igara, uprkos tome što nam prvenstvo nije La Liga ili Serija A, ali 35 kola da budete neporaženi, uz šest Dekijevih utakmica, to je impozantna brojka. Nije prvi put, bilo je i prije dvije godine, ali je pokazatelj stabilnosti. Neke stvari smo mogli bolje, neke ne, ali sve to ide ka tome da smo izvukli dosta toga, uz malo sreće koju nismo imali, a i to se zaslužuje, mogli smo da prezimimo u Evropi, pa makar da igramo i Ligu konferencija. To je fudbal i nekad se ne poklope vrijeme rada i rezultata, nekad to dođe kasnije...", kazao je Milojević i rekao da "nema zadršku" i da želi da osvoji duplu krunu.

Milojević je najavio da "neće eksperimentisati" u tako važnoj utakmici kakva je finale Kupa Srbije, ali njegov protivnik Kerkez će morati pošto igrači Crvene zvezde, koji su na pozajmici na Brdu, ne mogu da igraju.

"Regulativa FSS i ljudi koji potpisuju ugovor, ne samo u Srbiji, već u svakoj zemlji je da pozajmljeni igrači, ili mogu, ili ne mogu da igraju protiv matičnog kluba. Nije to pitanje za mene, iako je dobro za nas što Popović, Pankov i Lučić neće igrati, a opet, ako već ne nastupaju za Zvezdu, ima logike da su na raspolaganju Čukaričkom. Svakako, to nije pitanje za mene. Čukarički je dobar tim, imaju Badamosija, Ivanovića, Ovusua, Tomovića, Docića iz prekida, tu je i Tošić i nije to samo skup igrača, već imaju kontinuitet. Sretao sam se u prošlosti s njima i sa stranim timovima, znam šta i koliko mogu i mislim da je ključ u tome da kontrolišemo utakmicu i onda su pojedinci manje važni. Kada mi imamo kontrolu, onda je sav kvalitet na našoj strani", naglasio je trener Zvezde i dodao da se penali "ne vježbaju pred utakmicu, već sistemski".