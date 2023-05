RASPAD SISTEMA U ČELSIJU! Igrači kasne na treninge i niko ne smije riječ da im kaže... U šta se uvalio novi trener?

Veliki problemi za Čelsi uoči nove sezone.

Košmarna sezona za Čelsi zvanično se završava danas protiv Njukasl junajteda (17.30) u posljednjem kolu Premijer lige, a da li će se klub probuditi iz ružnog sna - zavisi samo od novog trenera Maurisija Poketina i njegovih igrača. Teško je na prste obje ruke izbrojati pogrešne odluke vlasnika Toda Bolija u posljednjih godinu dana, ali statistika kaže da negde jednostavno mora i da pogodi i upravo je to jedini razlog za optimizam navijača pred imenovanje Argentinca za trenera, a koliko ga težak zadatak čeka jasnije je iz dana u dan...

Britanski list "Telegraf" prenosi da je ove sezone barem jedan igrač zakasnio na putovanje autobusom jer je zaspao nakon treninga, dok je bilo i onih koji su bili toliko nemarni da nisu vezivali ni pertle prije treninga, što dovoljno govori koliko su ozbiljno shvatali Grejema Potera i njegovog nasljednika Frenka Lamparda.

Zbog prevelikog broja igrača na treninzima, neki su prestali da se trude i samo su zatražili transfer, pa tako posljednja četiri mjeseca u klubu sve izgleda kao da se radi o amaterskom rangu, a ne o klubu koji je uložio čak 600 miliona evra za transfere u posljednja dva prelazna roka. Kako će to Čelsi uspjeti da "vrati" bez učešća u evropskim takmičenjima naredne sezone, uz nova ulaganja u tim, nikome nije jasno.

Igračima nedostaje discipline i to nije ništa neočekivano kada se zna da još od marta znaju da je Lampard tu "samo da privede sezonu kraju", tako da ga niko ne uzima za ozbiljno. Uz to, dodvoravao se igračima i nije ih kažnjavao za pomenuto ponašanje, čak su se zajedno smijali i to dovoljno govori u šta se Maurisio Poketino "uvalio".

Očekuje se da će uslijediti "veliki rez" na Stamford bridžu, a među prvim igračima koji će napustiti klub biće Mejson Maunt, od koga se očekivalo da bude novi Lampard. Ipak, sve se promijenilo od odlaska Romana Abramoviča i klub više ne liči na sebe.