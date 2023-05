Zvanično je, srpski tim izbačen iz Superlige! Zbog namještanja utakmica mora u drugu ligu!

FSS je potvrdio kaznu zbog namještanja.

Fudbalski savez Srbije je potvrdio - Kolubara iz Lazarevca izbačena je iz Superlige zbog namještanja utakmica. Ona je u završnici sezone sankcionisana oduzimanjem devet bodova, čime je ostala bez šanse da ostane u najvišem rangu.

Ta odluka potvrđena je u ponedjeljak i objavljena na sajtu Superlige:

"Na danas održanoj sjednici Komisije za žalbe Fudbalskog saveza Srbije koja je razmatrala žalbu FK Kolubara uloženu na odluku Disciplinske komisije FSS, kojom je klub iz Lazarevca kažnjen oduzimanjem devet bodova, jednoglasno je odlučeno da se potvrdi odluka prvostepenog organa. Time je ova odluka postala pravosnažna i fudbalskom klubu Kolubara zvanično je oduzeto devet bodova", navedeno je.

Prema ranijim informacijama, predmet istrage "disciplinaca" u Savezu bile su utakmice Mladost Novi Sad - Kolubara i Kolubara - Spartak.

Predsjednik FK Kolubara Dragiša Urošević rekao je da je prvostepena odluka "nonsens".

"Donesena je bez ikakvog dokaza, po osnovu informacije dobijene od UEFA o MOGUĆOJ zloupotrebi, dakle sa obavezom da se to uvrdi u postupku. Nažalost prvostepeni organ to nije utvrđivao nego je samo bez dokaza izrekao kaznu Kolubari, koja očigledno nekom smeta sa njenim statusom superligaša, a zapravo šteta se pričinjava kako našem gradu, tako nažalost i momcima koji su pošteno znojili dres Kolubare cijele sezone", rekao je on.