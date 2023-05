Dani Alveš poslije ovog svjedočenja teško da će izići iz zatvora!

Dani Alveš neće skoro iz zatvora nakon ovog svjedočenja! Najtrofejniji fudbaler ikada se suočava sa sve više i više dokaza protiv njega.

Izvor: Profimedia

Legendarni desni bek reprezentacije Brazila i Barselone Dani Alveš je sada u zatvoru skoro četiri mjeseca! On je optužen da je silovao jednu djevojku u noćnom klubu "Saton" u Barseloni, a sada je žrtva ponovo progovorila.

Brazilcu je do sada dva puta odbijen zahtjev da se uz kauciju brani sa slobode, a nakon ovih detalja sa kojima je djevojka izašla u javnost teško je povjerovati da će Alveš skoro na slobodu.

"Došao je do mene i rekao mi: 'Znaš ti ko sam ja?', a ja sam rekla ne. Rekao mi je : 'Moje ime je Dani. Bavim se boćanjem u Hospitaletu.' Sjećam se da je uzeo moju ruku i stavio je na svoje međunožje i tražio da odem iz kluba sa njim. Rekla sam ne", rekla je žrtva nasilja.

Ona je detaljno opisala šta se dešava te kobne noći i ispričala da je mnogo puta rekla ne najtrofejnijem fudbaleru svijeta prije nego što ju je on napastvovao.

"Jako sam se uplašila i pomislila šta će se desiti ako mi stavi nešto u piće? Šta ako uradi nešto mojim prijateljicama? Sve to mi je prošlo kroz glavu u vrlo kratkom vremenu. Sjećam se da mi je zadigao haljinu i tražio da sjednem na njegov p*nis. Sjećam se da sam mu rekla: 'Ne mogu. ne mogu, mroam da idem, želim da idem!', a onda je on počeo da mi priča razne stvari. Kada me je kasnije bacio na zemlju bila sam u šoku i nisam znala šta da radim", ispričala je ona.

Alveš insistira da je odnos bio uz pristanak i nastavlja da tvrdi da je nevin. U međuvremenu je Brazilca ostavila žena, a mogao bi zbog zločina koji je počinio da ostane u zatvoru i do 12 godina.

(MONDO)