Krupa želi u PL BiH! Predsjednik kluba poručio: Banjaluci potrebna dva premijerligaša, djelima smo pokazali ambicije!

Draško Ilić poručio je na današnjoj konferenciji za novinare da Krupa želi da se vrati u elitni rang bh. fudbala.

Ekipa Krupe suvereno je osvojila titulu u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske i u rezultatskom smislu izborila nastup u premijerligaškom društvu.

Ipak, mnogo toga zavisi i od administrativnog aspekta, odnosno odluka Komisije za licenciranje FS BiH, koja ima posljednju riječ kad je u pitanju izdavanje licence za mečeve u eliti.

Kako je istakao predsjednik kluba Draško Ilić na današnjoj konferenciji za novinare, na kojoj je saopšteno da dosadašnji trener Vladimir Ilić karijeru nastavlja u Grčkoj, opredjeljenje kluba je da se prvi put nakon sezone 2020-21, kada je klub odustao od nastupa u bh. prvenstvu, vrati među premijerligaše.

"Pokazujemo već nekoliko godina unazad da su naše ambicije takve da idemo u viši rang takmičenja. U prethodnim godinama smo bili prinuđeni da tako ne bude zbog nedobijanja licence ili nerazumijevanja da jedan klub koji je proveo u Premijer ligi BiH tri godine, koji je bio tri puta u plej-ofu i šest najboljih ekipa u Bosni i Hercegovini, koji je bio izazov svima. Mnogi su nas posmatrali kao čudo koje se desilo u kanjonu Vrbasa, opravdali smo svoje bitisanje tamo. Ono što se u tom vremenskom periodu desilo jeste nekoliko ozbiljnih transfera koje smo napravili, proizvodnja mladih igrača, prilika mnogima da dođu ovdje na predivne uslove koje smo nudili u našoj omladinskoj školi, do toga da se danas naši juniori takmiče u Premijer ligi BiH i da se nalaze u gornjoj polovini tabele. To je sve bio motiv da mi idemo prema Premijer ligi BiH i taj rezultat je takmičarski ostvaren. Mi ovih dana ispunjavamo sve što rade i drugi klubovi, da steknemo sve uslove i ispunimo propozicije koje je propisao Fudbalski savez Bosne i Hercegovine", rekao je Ilić novinarima.

Prema njegovim riječima, klub još uvijek nije siguran u podršku koju treba da ima.

"Tu ne mislim samo na gradske, već i republičke vlasti. Smatram da svi klubovi koji se takmiče na nivou Premijer lige BiH i predstavljaju interes države moraju da dobiju i povjerenje i podršku. Ne smijemo više da zaustavljamo ovu djecu koja su krenula ovim putem i pokazala da imaju kvalitet i da mogu da se nose sa mnogo većima. Mislim da je to nešto o čemu ćemo u narednom periodu morati da pregovaramo i sa lokalnom zajednicom, ali i republičkim vlastima oko toga da ta podrška mora da se obezbijedi. Smatram da je sve ovo što radimo društveno-koristan posao i siguran sam da bez Fudbalskog kluba Krupa ovaj prostor oko Banjaluke ne bi bio ono što danas jeste i da je Banjaluci potrebno da ima dva premijerligaška kluba kao što to imaju Sarajevo i Mostar. Mislim da smo svim svojim djelima pokazali ambicije i da ta podrška ne bi smjela da se dovodi u pitanje", podvukao je Ilić.

Prvi čovjek kluba podvukao je koliko je u proteklom periodu urađeno na polju infrastrukture na stadionu u kanjonu Vrbasa.

"Većina vas zna da smo na ovom stadionu dali mnogo sebe kroz infrastukturu koju smo gradili. Ponosan sam i na održavanje svega što smo napravili, stadion Krupe i danas izgleda kao prije desetak godina kad je napravljen, što znači da se domaćinski odnosimo prema nečemu što sad treba da se nadograđuje. Nama ovdje nedostaje, siguran sam, ozbiljan pomoćni teren, reflektori, kapaciteti kad su tribine u pitanju, kako bismo stvarali uslove i kako bi ovo mjesto bilo izazov za sve one u čijim sredinama se ne ulaže i nema ovakvih uslova. To sve govori o tome da smo mi klub koji razmišlja dugoročno, i kad je odlazak Vladimira u Grčkoj. Naša je želja da tražimo bilo kakve uslove od novih sredina za dalju njegovu edukaciju. To je naša strategija – rad na nekom drugom prostoru. Kasnije tu očekujemo dobit koju nismo sad iskazali u ovom transferu jer znamo šta ćemo sa tim dobiti, kakav će se Vlado jednog dana vratiti i koliko će nam sutra odlaskom iz Grčke u neku drugu zemlju biti koristan i za promociju igrača, kluba, ali i sve nas", zaključio je predsjednik Krupe.

Direktor kluba Miroslav Balaban istakao je da su predstavnici Komisije za licenciranje FS BiH u četvrtak bili u posjeti klubu, koji do ponedjeljka u 16.00 časova mora da dostavi dodatnu dokumentaciju kad je riječ o eventualnom izdavanju licence za nastup u m:tel Premijer ligi BiH.

Sjednica Komisije za licenciranje FS BiH zakazana je za srijedu, 7. jun.

