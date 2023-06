Otkriveno zašto "povrijeđeni" fudbaler nije na Piksijevom spisku: Srbija mora bez njega, a u Seriji A igra!

Srpski fudbaler Aleksa Terzić "otpao" sa spiska zbog povrede, ali igra u italijanskoj Seriji A.

Izvor: MN PRESS

Fudbalsku reprezentaciju Srbije tokom juna očekuju prijateljski susret sa Jordanom i kvalifikaciona utakmica za Evropsko prvenstvo protiv Bugara, a selektor Stojković saopštio je spisak igrača na koje računa. Na njemu ima iznenađenja, a jedno od njih je i izostanak Alekse Terzića, koji dobija sve više prilike u Fiorentini. Iz FSS je stiglo objašnjenje da je lijevi bek povrijeđen, ali se on nakon toga našao na terenu!

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde odigrao je svih 90 minuta u pobjedi nad Sasuolom (3:1), uz žuti karton dobijen u sedmom minutu i asistenciju u 79. minutu meča. Očigledno je da je talentovani defanzivac bez problema odigrao meč u italijanskom prvenstvu, pa je mnogim navijačima bilo malo čudno zašto se nije našao na spisku selektora.

Terzić u prethodnom periodu jeste imao problema sa povredom, ali je to bilo tokom marta. Od kako se vratio na teren redovan je u dresu Fiorentine i propustio je samo jedan od devet prvenstvenih mečeva. Za reprezentaciju Srbije odigrao je pet mečeva i to četiri prijateljske utakmice, kao i 63 minuta protiv Švedske u Ligi nacija. Od tada je reprezentacija Srbije odigrala deset mečeva, a on nije bio u konkurenciji.

Ipak, postoji jasno objašnjenje zašto Aleksa Terzić nije na spisku selektora Dragana Stojkovića Piksija! I pored toga što je spreman da nastupi za nacionalni tim, lijevi bek se neće odazvati obavezama zbog ranije zakazane operacije nosa, što je problem koji ga muči već dugo. Terzić je morao time da se pozabavi na kraju sezone, a zbog oporavka od operacije nije u kombinaciji za Jordan i Bugarsku.