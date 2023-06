PREMINUO LEGEDARNI FUDBALER VOJVODINE, ČLAN NAJVEĆE GENERACIJE KLUBA: Osvojio titulu, pa igrao sa Atletikom i Seltikom

Napustio nas je Tonči Stamenkovski, član prve šampionske generacije Vojvodine.

Izvor: MN PRESS

Vojvodina je saopštila tužne vijesti svojim navijačima, pošto je klub javio da je preminuo legendarni Tonči Stamenkovski. Fudbaler koji je bio član prve šampionske generacije kluba iz Novog Sada i koji je 1966. godine osvojio prvenstvo Jugoslavije sa crveno-bijelima nas je napustio.

"Tužnog srca, fudbalski klub Vojvodina obavještava javnost da je preminuo Tonči Stamevski, član prve šampionske generacije "stare dame". Njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali, fudbalski klub Vojvodina izražava svoje iskreno i duboko saučešće", stoji u saopštenju Vojvodine.

On je dres kluba iz Novog Sada nosio od 1964. do 1971. godine, a u tom periodu je odigrao 158 utakmica.Bio je dio tima koji je prvo osvojio titulu 1966. godine, a zatim stigao i do četvrfinala Kupa evropskih šampiona 1967. Tada je Vojvodina prvo eliminisala Admiru iz Beča, zatim Atletiko Madrid, a ispala je od kasnijeg šampiona Evrope Seltika.

U toj šampionskoj generaciji igrao je sa Ilijom Pantelićem, Silvesterom Takačem, Vasom Pušibrkom, Žarkom Nikolićem, Vladimirom Savićem, Ivanom Brzićem, Stevanom Sekerešom, Dobrivojem Trivićem, a trener te ekipe bio je legendarni Branko Stanković. Vojvodina je titulu osvojila ispred Dinama iz Zagreba, dok je Velež bio treći, a Rijeka četvrta.