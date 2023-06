BARSELONA DALA MILIONE ZA BISERA IZ DRUGE LIGE HRVATSKE: Povezivali ga sa Zrinjskim, a on završio u Kataloniji

Mikail Faje, zapamtite ovo ime! Mogli biste uskoro da ga gledate u sastavu Barselone!

Izvor: Profimedia

Hrvatski drugoligaš Kustošija prodao je u Barselonu Mikaila Fajea, 18-godišnjeg štopera iz Senegala. Iako su prve informacije govorile da je on prodat za 1.750.000 evra, to je zapravo samo prva rata za ovog sjajnog štopera. Zapravo je Barselona obavezana da plati 5.000.000 evra za defanzivca iz Afrike, a mali zagrebački klub će uz taj novac dobiti i 20 odsto od sljedeće prodaje. A to bi mogao da bude veliki novac.

Kustošija je uz sve to dodala čitav niz bonusa na koje računa da će biti isplačeni, a koliko Katalonci cijene Fajea govori i to da je potpisao ugovor po kome mu je otkupna klauzula nevjerovatnih 400.000.000 evra. Uz sve ovo Kustošija će dobiti 1.000.000 evra za svakih sedam mečeva koje Faje odigra za Barselonu, a taj iznos će ići čak do 10.000.000 evra. A ako znamo da je Faje dobio poziv za pripreme prvog tima, nije nemoguće i da zagrebačka ekipa na kraju inkasira preko 15.000.000 evra na ovom igraču.

Špansi mediji navode da on neće ići na pozajmice, a Barsa je ovako morala da ga plati jer su se za njega interesovali i Borusija Dortmund i Čelsi. Senegalac će svakako ući u istoriju kluba jer je prvi igrač koga je Barselona kupila iz druge lige.

Ove godine je Faje u drugoj ligi Hrvatske odigrao 14 mečeva, imao je jedan postignuti gol i jednu asistenciju, a ukupno je za Kustošiju upisao 1.140 minuta.

Zanimljivo je da su mediji donedavno ovog fudbalera povezivali sa ekipom Zrinjskog.