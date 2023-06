"KRSTAJIĆ MI JE SUTRA NEPRIJATELJ!" Srbija stigla u Razgrad, Piksi zbunio Bugare - o jednoj poziciji će morati da misle!

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković najavio je okršaj protiv Bugarske u Razgradu.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije nastavlja put ka Evropskom prvenstvu u Njemačkoj 2024. godine, a jedna od najvažnijih utakmica moglo bi da bude gostovanje u Bugarskoj. Tim koji "bira" Mladen Krstajić je očajno startovao u kvalifikacijama i poraz u Razgradu bi ih potpuno izbacio iz trke, a Srbiju lansirao ka aerodromu sa kojeg se kreće na EURO 2024!

Svjestan je toga selektor Dragan Stojković Piksi, koji je dan pred meč u Razgradu održao konferenciju za medije. On je govorio o nekadašnjem selektoru Srbije koji sada sjedi na klupi bugarskog nacionalnog tima, ali i o kadrovskim rješenjima u svom timu. Moraće u napadu da se osloni na fudbalere koji nemaju previše iskustva.

"U dobrom smo raspoloženju došli u Razgrad, drago mi je što smo ovdje, na novom lijepom stadionu, lijepom gradu. Kadrovske probleme nemamo, svi igrači su na dispoziciji", rekao je selektor Srbije Dragan Stojković Piksi i nastavio: "Nema potcjenjivanja što se tiče bugarske reprezentacije, ja imam veliki respekt prema njima, vrlo su mladi i željni da se dokazuju. Moramo da budemo vrlo obazrivi, sa punim respektom. Tako ćemo se ponašati. Bugarski tim ima nekoliko odličnih igrača, prvo mislim na Despodova, Ilijeva, to su sve odlični igrači. Onaj ko ih potcijeni, imaće problem."

"Prvi put se dešava u karijeri. Mladen Krstajić je moj veliki prijatelj, pravi trener, naravno da i bugarski tim i on imaju problema, nisu dobro startovali, učiniće sve da dođu do rezultata. Bićemo vrlo oprezni. Sutra ćemo biti sportski neprijatelji, a poslije utakmice ćemo i dalje ostati veliki prijatelji", rekao je Piksi na konferenciji.

Piksi je istakao da će ovaj meč biti treće finale za njega u ovim kvalifikacijama. "Prije nego što smo krenuli u kvalifikacije, svaka utakmica za nas će biti finale. Sutrašnja utakmica protiv Bugarske je finale broj tri. Prva dva finala smo riješili u svoj korist, želimo da nastavimo u tom ritmu. Na terenu će se vidjeti šta su prednosti, a šta mane. Mi ćemo se truditi da pokušamo da naš stil igre bude taj koji je dominantan i koji će nam donijeti prednost. Na kraju krajeva, želeći da nastavimo sa dobrim rezultatima, jer smo u Razgrad došli da pobijedimo, ali neće biti lako u svakom slučaju", ispričao je selektor i dodao: "Moj prvi zadatak je da reprezentaciju Srbije spremim najbolje što mogu. I to je moj prioritet. Kao neko ko brine o igri i o rezultatu. Koncentrisan sam na moj dio posla. To šta drugi trener radi, to je čisto informacija i analiza, ali ne ulazim mnogo u to. Naravno da znam kako protivnik i sa čime raspolaže, sa čime trenira. Moram da upoznam igrače sa tim. Bitno je da imaju tačne informacije, da li će biti rotacije ili ne."

Iako je na početku razgovora rekao da kadrovskih problema nema, vjerovatno jer su Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović i Luka Jovića odavno odsutni, selektor zna gdje će imati najviše problema. Srpski tim će biti oslabljen u napadu, a šansu će dobiti Đorđe Jovanović ili Dejan Joveljić.

"Da, u odsustvu naših najboljih napadača, mi moramo da pronađemo rješenje u napadu i pronaći ćemo ga. Jedan od njih dvojice će početi, Jovanović ili Joveljić. Ja sam siguran da će jedan od njih početi", odgovorio je Piksi, pa zaključio: "A možda će i obojica početi."