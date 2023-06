Hadžibegić nakon katastrofe na Bilinom polju: "Odgovornost je na meni, sve je bilo protiv nas večeras"

Evo šta je poručio selektor Faruk Hadžibegić nakon poraza od Luksemburga.

Izvor: Promo/FS BiH

Fudbaleri BiH poraženi su u 4. kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine od ekipe Luksemburga rezultatom 0:2.

Nakon katastrofalnog poraza „zmajeva“ selektor Faruk Hadžibegić govorio je za BHT 1.

„Pustiću svima da daju svoju viziju večerašnje utakmice. Moja je jedina obaveza da preuzmem odgovornost kao selektor. Ovaj pad nemamo pravo objašnjavati, već samo prihvatiti kao realnost naša. Došli smo u jednu praktično izgubljenu situaciju. Imamo još samo matematičke šase da se plasiramona EP, ako pobijedimo sve do kraja. Na meni je da analiziram večerašnju utakmicu i šta možemo uraditi sa ovom ekipom. Fizički pad je bio evidentan“, započeo je Hadžibegić pa dodao:

„Imamo povrijeđene igrače. Sve te situacije niti mogu niti želim objašnjavati, nema razloga. Gubljenje vremena je reći da je nešto dobro bilo“.

Ključni trenutak utakmice desio se u 56. minutu kada je Amir Hadžiahmetović promašio penal. Začudilo je publiku što je baš ovaj fudbaler bio izvođač najstrože kazne, a selektor je otkrio kako je to bio interni dogovor između njega i Miralema Pjanića, koji je zadužen za prekide.

„To je bio dogovor između Pjanića, koji je zadužena za penale, Amir je uzeo i šutirao.“

Hadžibegić je zatim pomalo cinično odgovarao na pitanje novinara.

„Htjeli smo da pobijedimo, apsolutno je da smo razočarani. Ja želim da vi analizirate ovaj meč. Ovo su dani koji se dešavaju, ja to moram prihvatiti, nema tu nekih analiza.Vi vjerovatno poznajete fudbal, dok tako govorite. Problem je što vi želite da kažete nešto s čime se želite dodvoriti publici, to je vaše pravo. Jutros smo mijenjali formaciju zbog povrede, ne može čovjek da igra, to niste vidjeli i ja to prihvatam. Vi poznajte dobro Luksemburg. Ja cijenim vaše mišljenje i sigurno ću ga uključiti u sljedeću analizu. Ova ekipa zaslužuje bolje, sve je danas bilo protiv nas“, zaključio je Hadžibegić.

„Zmajevi“ nakon četiri utakmice imaju jednu pobjedu i tri poraza te ima trenutno drugoplasirana Slovačka bježi sedam bodova.