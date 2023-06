BORJAN JE VELIKA LEGENDA ZVEZDE, ALI JA SAM OMRI! Novi golman stigao među crveno-bijele i odmah pomenuo bivšeg kapitena!

U novu sezonu Crvena zvezda će krenuti sa novim golmanom, izraelskim čuvarem mreže Omrijem Glazerom.

Izvor: MN Press/YouTube/FK Crvena zvezda

Crvena zvezda ima novog golmana - dolazak izraelskog stručnjaka Baraka Bahara doveo je do odlaska kapitena Milana Borjana, a mjesto među stativama srpskog šampiona zauzeće Omri Glazer. Po želji novog šefa stručnog štaba golman izraelske reprezentacije stigao je u Srbiju i priključio se na Zlatiboru novim saigračima.

Dosadašnji golman Hapoela iz Ber Ševe stigao je na preporuku novog stručnog štaba, ali čini se da je i sam bio spreman za dolazak u Beograd. Na predstavljanju je govorio o istoriji Crvene zvezde, Milanu Borjanu kojeg će naslijediti, očekivanjima u narednoj sezoni... Prije toga ga je predstavio Mitar Mrkela, sportski direktor Crvene zvezde.

"Željeli smo da riješimo pitanje pozicije golmana u ovom prelaznom roku i doveli smo Omrija Glazera iz Hapoel Ber Ševe. On je reprezentativac Izraela i dolazi na prijedlog Baraka Bahara i njegovog stručnog štaba. Poznaju ga, imaju povjerenje u njega i smatraju da će se odlično uklopiti u sve zahtjeve. Što se tiče drugih pojačanja, ne govorim o imenima, ali mislim da ćemo ovih dana predstaviti još jednog sjajnog igrača", rekao je Mrkela.

Odmah nakon toga obratio se i novi čuvar mreže crveno-bijelih. Glazer je sa velikim ponosom govorio o Crvenoj zvezdi.

"Velika čast je za mene što sam u prilici da potpišem za veliki klub kao što je Crvena zvezda. Želim da se dokažem na terenu, svjestan sam da je ovo šansa, ali i čast za mene. Svi su me lijepo i toplo dočekali, a ja jedva čekam da se dokažem na terenu", rekao je Glazer i zatim se predstavio javnosti:

"Dajem sve od sebe, trudim se da budem dobar, i na terenu, i van njega. Imam veliko poštovanje za Zvezdu, poznajem istoriju kluba, a želim da pišem nove stranice iste. Želim da pobjeđujem, osvajam titule, igram Ligu šampiona, naravno, i da budem najbolji golman u Srbiji."

Izraelski golman je odmah govorio o Milanu Borjanu čiji će nasljednik biti na golu Crvene zvezde. Po želji Baraka Bahara reprezentativac Kanade je ustupio mjesto reprezentativcu Izraela, koji je u superlativima govorio o svom prethodniku.

"Borjan je legenda Zvezde, uradio je velike stvari za klub, praktično je postigao sve u srpskom fudbalu, takođe odlično brani i za Kanadu, pokazao se na Svjetskom prvenstvu. Ne poznajem ga, ali sam čuo da je dobar čovjek, ipak, on je Milan, a ja sam Omri i hoću da pokažem sebe i svoje kvalitete. Ne želim da me gledaju kroz prizmu njega, već kroz ono što ja postignem", ispričao je Omri Glazer i zatim otkrio kako je došao u Zvezdu:

"Bio sam iznenađen, jer nisam radio sa Barakom Baharom dvije godine, ali se znamo iz Izraela. Ipak, znao sam da je Zvezda veliki klub i nisam razmišljao o drugim opcijama kada sam dobio poziv. Odmah sam rekao da."

Novi golman Crvene zvezde će nositi broj 18 u narednoj sezoni.

"Broj 55 je zauzet, taj sam htio, ali ga Srnić nosi, tako da sam izabrao 18. Volim i taj broj, srećan je u Izraelu i nadam se da će mi donijeti uspjehe. Pričao sam sa Ianom Veredom, igrao je u Zvezdi i dobar mi je prijatelj. Rekao mi je sve o Zvezdi, ima samo lijepe riječi i uspomene. Zvali su me i drugi klubovi, ali čim sam čuo da me traži Zvezda, ništa drugo me nije zanimalo. Znam šta mogu da postignem ovdje - velike stvari, to je klub sa istorijom i nevjerovatnim navijačima. Kad se tako pogleda, nema druge opcije, samo Zvezda. Gledao sam meč protiv Makabija iz Haife, definitivno Zvezda nije imala sreće, s obzirom na primljen gol u posljednjim trenucima meča. S druge strane, velika pobjeda Makabija. Međutim, sada Zvezda igra direktno grupnu fazu i želimo da pokažemo kvalitet, koliko smo jak klub i da napravimo velike stvari."

Glazer je čuo priče o velikim utakmicama iz istorije koje je Crvena zvezda riješila u svoju korist. Zna za pobjedu u Bariju koja je srpskom timu donijela trofej u Kupu evropskih šampiona, zna i za trijumf protiv Liverpula u Beogradu, ali... Postoji stvar koja ga fascinira više od toga.

"Nisam gledao te utakmice, ali obećavam da hoću. Naravno da sam upoznat sa Zvezdom, ali ono o čemu sam najviše slušao je čuveni tunel na Marakani. Drugari koji nastupaju za Makabi su mi pričali da je to nešto nevjerovatno i da takvu buku nisu čuli u životu. Jedva čekam da osjetim to", rekao je Omri Glazer, koji je rođen 11. marta 1996. godine u Tel Avivu.

Visok je 190 centimetara i karijeru je započeo u Hapoel Ranani, gdje je postao mladi reprezentativac Izraela, dok je seniorski debi upisao kao golman Makabi Haife (62 utakmice, 76 primljenih golova i 18 "klin šitova").

U međuvremenu se etablirao kao "jedinica" reprezentacije (i dva puta bivao proglašen najboljim golmanom Izraela), a u Crvenu zvezdu dolazi iz Hapoel Ber Ševe gdje je na 83 susreta kapitulirao svega 69 puta, uz 34 meča bez primljenog gola.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!