Srđan Grahovac pred gostovanje Borca u Beču: Dobio sam mnogo poruka Rapidovih "ultrasa", podržaće crveno-plave!

Bivši član Rapida dobro zna sa kakvim rivalom će se Borac, u kojem je ponikao, suočiti 27. jula i 3. avgusta.

Fudbaleri Borca igraće u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv bečke Austrije.

Prvi meč igraće se 27. jula na "Đenerali Areni" u austrijskoj prestonici, dok će odluka o putniku u treću kvalifikacionu rundu pasti sedam dana kasnije na banjalučkom Gradskom stadionu.

Višestruki državni šampion (24 titule, op.a.) favorit je na papiru u ovom dvomeču, a takvog mišljenja je i nekadašnji prvotimac Borca Srđan Grahovac, koji je šest godina u dva mandataž bio član Austrijinog velikog rivala, Rapida.

"Treba biti realan i reći da je klub iz Beča finansijski mnogo bogatiji od Borca, imaju i svoju akademiju, država je uređenija, a sve to jasno govori ko ima veće šanse u ovom dvomeču. Naravno u fudbalu se sve češće dešavaju iznenađenja pa je sportski nadati se da će tako biti i ovog puta", istakao je Grahovac za Glas Srpske.

Vezni fudbaler je devet puta u karijeri igrao protiv Austrije, a zanimljivo je da Rapid nijednom u tim duelima nije poražen (3-6-0).

"To su i za jedne i za druge uvijek bile posebno važne utakmice, jer se radi o velikom rivalitetu. Navijači Rapida su mnogo organizovaniji od Austrijinih, tako da se može očekivati da bi Borac u prvom duelu u Beču mogao na tribinama imati čak veću podršku od domaćina. Naime, u Beču i okolini živi veliki broj Banjalučana, ovo gostovanje nije ni toliko daleko, tako da sam siguran da će stadion biti ispunjen do posljednjeg mjesta i da će bar polovina navijača biti na strani gostiju. Od navijača Rapida, popularnih 'ultrasa' već sam dobio nekoliko poruka u kojima su najavili da će na ovom meču podržati klub iz kojeg sam došao u njihove redove", otkrio je Grahovac.

Kako ističe sadašnji prvotimac Rizespora, ekipu Austrije krasi klasični germanski mentalitet.

"Bez obzira protiv koga igraju, da li slabijeg ili jačeg, od početka do kraja svi na terenu pružaju maksimum. Za njih ni minus dva, tri gola na utakmici ne znači poraz, a isto tako ni velika prednost ne znači pobjedu."

U prošloj sezoni Srđan Grahovac je odigrao samo sedam mečeva za Rizespor u drugoligaškom turskom rangu. Otkrio je u razgovoru za banjalučki list i zašto je to tako.

"Sve je odlično počelo, bio sam starter, a onda je uslijedila bezazlena povreda, istegnuće lista. Svi su očekivali brz povratak, pa i ja, ali se to oteglo na mjesec i po. Kada sam se trebao vratiti na teren rekao sam sada već bivšem treneru Bulentu Korkmazu da se ne osjećam baš lagodno zbog dugog neigranja. Ne znam kako je on to shvatio, ali poslije toga nisam dobio šansu. Nisam bio jedini slučaj, to se desilo još velikom broju igrača Rizespora iz prošle sezone. Krajem iduće sedmice počinju pripreme s novim trenerom Ilhanom Palutom. Moje je da naporno radim i očekujem da se izborim za mjesto u startnoj postavi."

U javnosti se spekulisalo da bi ovog ljeta Grahovac mogao da se vrati u Borac, u kojem je ponikao i čiji je član bio sve do ljeta 2014. godine. Ipak, kako ističe, još uvijek je rano za povratak u rodni grad i matični klub.

"Imam još godinu dana ugovora s Rizesporom, koji se vratio Superligu Turske i želja mi je da se tokom priprema nametnem i vratim u prvi tim poslije pauze. A šta će biti poslije toga vidjećemo. Sigurno ću se vratiti u Banjaluku i Borac, ali ne želim da to bude baš pri kraju karijere. Želim da svom voljenom klubu pomognem dok sam još u snazi i da imam ulogu u ekipi. U Borcu sam se afirmisao kao igrač, doživio mnogo lijepe trenutke i biće to način da mu se bar malo odužim", zaključio je Grahovac razgovor za banjalučki list.

