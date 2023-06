Austrija čeka Borac, Pejović ima informaciju koja bi mogla da obraduje crveno-plave!

Pročitajte reakciju štopera Nikole Pejovića nakon žrijeba koji je spojio banjalučki Borac i Austriju Beč.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Fudbaleri banjalučkog Borca otvoriće novu sezonu 27. Jula evropskim duelom protiv Austrije Beč.

Žrijeb drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu spojio je Austriju Beč i Borac, koji će u prvom meču biti gost, a onda 3. jula u revanšu dočekati Austrijance na Gradskom stadionu u Banjaluci.

Iako je posljednju šampionsku titulu osvojila prije deset godina Austrija Beč je u međuvremenu gotovo stalni učesnik evropskih takmičenja, vrlo često učesnik grupne faze, što je bio slučaj i prošle sezone kada su igrali grupnu fazu Konferencijske lige.

Jedan od onih koji donekle poznaju ovu ekipu je štoper Borca, koji je kratko igrao u Austriji za Admiru Vaker.

"Proveo sam šest mjeseci u Austriji i donekle poznajem kako oni igraju i kako izgledaju. Sigurno jak protivnik, veliki klub, uz Rapid najveći klub u Austriji, ali isto tako i mi smo veliki klub i sigurno je da imamo šanse i idemo u ovaj dvomeč da prođemo", rekao je Pejović i dodao da crveno-plavi mogu na svom terenu da pobijede bilo koga.

"Mislim da kod nas kući možemo da igramo sa bilo kojim protivnikom, uz naše navijače i atmosferu i sigurno je da i tamo ima ljudi koji vole Borac i idemo na pobjedu".

On je otkrio i jednu informaciju koja bi mogla da obraduje crveno-plave pred dvomeč sa Austrijom Beč.

"Moj prijatelj Haris Tabaković ove godine je bio tamo njihov najbolji strijelac. On je jedan od igrača koji je pravi razliku. Koliko ja znam mogao bi da ode tako da bi to bilo dobro za nas. Sigurno je da je on jedan od njihovih najboljih igrača", rekao je Pejović i dodao:

"Spremni su fizički, trče dosta, a mislim da smo mi talentovaniji. Oni idu na fiziku snagu, a mi na Balkanu smo dosta talentovaniji. Imamo naše šanse i ja sam pozitivan u vezi sa ovim dvomečom".