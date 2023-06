MILOŠ KRASIĆ JE NAJBOLJI SA KOJIM SAM IGRAO! Hrvat nahvalio Srbina, pa otkrio - evo zašto nije uspio u Juventusu!

Hrvatski fudbaler Mario Maloča impresioniran Milošem Krasićem, najboljim igračem sa kojim je igrao.

Svojevremeno jedan od najtraženijih igrača na fudbalskom tržištu i jedan od najboljih igrača reprezentacije Srbije Miloš Krasić ostao je u nevjerovatnom sjećanju hrvatskom defanzivcu Mariju Maloči. Svojevremeno su dijelili svlačionicu u Lehiji iz Gdanjska, kada je Krasić završavao igračku karijeru, a i to je bilo dovoljno da Maloča sebi kaže - takvog nikada nije vidio!

Kroz poljski fudbal su godinama prolazili igrači sa Balkana i nekadašnji štoper Hajduka iz Splita upoznao je mnoge od njih, ali Miloš Krasić je najbolji igrač kojeg je vidio na fudbalskom terenu. Nekadašnji fudbaler Vojvodine, CSKA Moskve, Juventusa, Fenerbahčea, Bastije i Lehije ostavio je i kao čovjek impresivan utisak na Hrvata!

"Moram reći da je uvijek bilo puno nas Balkanaca i stvarno smo bili dobri. Svaki dan zajedno, i žene i mi igrači. Nikad nije bilo neke svađe. Prvi put je bio Miloš Krasić, mogu reći najbolji igrač sa kojim sam ikad igrao, to je 100 odsto. Kao čovjek, broj dva najbolji sa kojim sam... Broj tri, ajde broj tri! Broj dva je Suba, a broj jedan ću kasnije reći ko je. Kraso je stvarno... Pomoći će svakome. Kad je došao da potpiše za Legiju ja sam rekao 'da nema lipe' i njemu je to bilo smiješno, stalno je ponavljao. Što bi on došao u Poljsku ako je zaradio toliko novca? Ali, nije bilo istina to što sam mislio. Pomagao je svima, nikada nije rekao jednu ružnu riječ protiv lige, svlačionice, nikad mu ništa nije smetalo", ispričao je Maloča u podkastu Inkubator, pa se osvrnuo na igračke kvalitete Miloša Krasića:

"Ma vrh! To je nemoguće. Karijeru je napravio na krilu, ali kod nas je igrao kao osmica. On je driblao sve, prolazio kroz igrače! Mi smo se u toj mojoj drugoj sezoni borili za titulu, a on je bio daleko najbolji igrač!"

Miloš Krasić je karijeru završio nakon tri godine igranja za Lehiju, a samo nekoliko godina ranije za njega su se otimali najbolji timovi Evrope. Svojevremeno je iz moskovskog CSKA, u kojem je bio fantastičan, prešao u Juventus i nije se baš najbolje snašao. Pored toga što mu možda nije prijala Serija A, Maloča problem vidi i u odnosu sa Konteom koji je poznat po napornim treninzima!

"Nije volio da trenira, odmah da kažem, zato i nije mogao u Juventusu kad je bio Konte. Trening? Nema šanse! Uvijek boli palac ili nešto. Imali smo jednog dobrog trenera Pjotr Novaka koji mu je dozvoljavao jer je znao da će sve vratiti na utakmici. Zakasni na pripreme pet dana, niko ga ništa ne pita jer je takav pozitivan. I dan-danas smo u kontaktu."

Hrvatski fudbaler je u nastavku razgovora istakao da je svlačionicu dijelio i sa srpskim igračima Filipom Mladenovićem i Žarkom Udovičićem, o kojima je takođe pohvalno pričao. Prisjetio se još nekih Balkanaca koji su mu bili "zemljaci" u Poljskoj, a sa kojima je imao izuzetan odnos. Između ostalog, zbog njih je počeo da prati košarku i odbojku iako ga ti sportovi ranije nisu zanimali.

Mario Maloča je na početku karijere punih sedam godina bio prvotimac Hajduka iz Splita, a zatim se preselio u Lehiju iz Gdanjska u kojoj je odigrao dvije sezone prije pozajmice u Grojter Firt. Njemački klub ga je otkupio, ali se poslije dvije godine vratio u Gdanjsk i sada ponovo nosi dres Lehije, u kojoj je već postao legenda.