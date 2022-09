Miloš Krasić za MONDO: Nestvarno je šta rade Vlahović i Mitrović, imamo reprezentaciju za velika djela u Kataru!

Nekadašnji reprezentativac Srbije prvi put je u Banjaluci, što smo iskoristili za kratak intervju.

Banjaluka je ovog vikenda okupila brojna poznata i priznata lica iz svijeta sporta, a u Sportskoj dvorani "Borik", gdje je održan drugi humanitarni turnir veterana u malom fudbalu pod sloganom "Mi igramo, one pobjeđuju", našla su se velika imena srpskog i regionalnog sporta.

Osim Pere Antića i Milana Jovanovića, za naš portal govorio je i Miloš Krasić, nekadašnji reprezentativac Srbije.

"Prvi put sam u Banjaluci. Sa Lanetom sam malo prošetao, odmorili smo, a uvijek je lijepo doći kada su u pitanju humanitarne prilike. Zadovoljstvo mi je što sam ovdje, vidim tu dosta sportista, bivših igrača, ne samo iz svijeta fudbala, nego i drugih sportova. Očekujem lijepo druženje", rekao je Krasić, koji je stigao na turnir posvećen borbi protiv raka dojke.

Kako je istakao za naš portal, ni nakon tri godine od odlaska u zasluženu fudbalsku penziju Krasić se nije vratio fudbalu. Uživa s porodicom i nadoknađuje sve ono što tokom profesionalne karijere nije bio u mogućnosti da radi.

"Trenutno sam u Novom Sadu, tu sam se 'namjestio' poslije karijere. Ne radim ništa i jedan sam od najmlađih penzionera u Novom Sadu, tako da uživam sa porodicom i prijateljima, družim se sa djecom, vozim ih u školu, tako da mi je sa njima najbolje. Nadoknađujem ono što nisam mogao dok su oni bili mali, a ja po karantinima i utakmicama. Uživam sa njima i u planu trenutno nemam ništa. Tri godine su prošle od kraja karijere, možda krenem sa trenerskim poslom u Novom Sadu, ali za sada uživam", rekao je Krasić, naglasivši da se u budućnosti vidi prije pored terena, nego na nekim funkcijama.

Nezaobilazna tema su svakako "orlovi".

Reprezentaciju Srbije krajem godine očekuje nastup na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Očekivanja javnosti su velika, s obzirom da su srpski reprezentativci zaista briljirali u kvalifikacijama pod vođstvom Dragana Stojkovića Piksija.

"Sve utakmice koje je Srbija igrala u kvalifikacijama daju nam za pravo da možemo da se nadamo dobrom rezultatu, jer momci su zaista odigrali fenomenalno. Sigurno da se svi nadamo dobrom rezultatu, pogotovo što je došao selektor Stojković, koji je donio posebnu energiju i hemiju, autoritet koji su navijači prepoznali. To se vidi na terenu. Po meni je ova reprezentacija jedna od najtalentovanijih u posljednjih 20-ak godina. Moram da pohvalim tandem Mitrović-Tadić, koji su na briljantan način odigrali kvalifikacije. Ne samo oni, ali takav tandem niko od reprezentacija nije imao u posljednjoj deceniji."

Srbiji neće biti lako na Svjetkom prvenstvu. Grupa je praktično "preslikana" sa prethodnog Mundijala u Rusiji, s tim da je osim Brazila i Švajcarske sada tu Kamerun umjesto Kostarike.

A prvi rival biće najteži - "karioke".

"Možda je dobro što prvu utakmicu igramo sa Brazilom, da to prođe kako prođe. Sigurno da imamo šanse i ubijeđen sam da ćemo Brazilcima dati pogodak. Naravno da svi očekujemo mnogo, ali nije lako. Teško je očekivati da naša reprezentacija dođe do polufinala, finala. Treba igrati polako, na miran način. Momci su pokazali da mogu mnogo, disciplinovano, da fokus bude od samog starta. Siguran sam da je Piksi karika koja će sve to da uklopi", jasan je Krasić.

Osim pomenutih Mitrovića i Tadića, u strašnoj formi je i Dušan Vlahović. Briljirao je nekadašnji fudbaler Partizana u Fiorentini, nakon čega je dobio priliku u jednom od najvećih italijanskih klubova. I u Juventusu je nastavio tamo gdje je stao u Firenci.

"To je nestvarno šta oni rade, pogotovo Vlahović sa 22 godine. Prvo u Fiorentini, a sad u Juventusu igra na tako velikom nivou, pokazuje iz utakmice u utakmicu svoj kvalitet. Za mene je to nemoguće šta je momak pokazao. Stvarno mu želim mnogo sreće, da bude najbolji kada budemo na Svjetskom prvenstvu. Isto mislim i za Mitrovića. U jednoj Premijer ligi sa tako malim klubom pravi sjajne rezultate, daje tolike golove... Stvarno svaka čast, kapa dole", pohvalio je Krasić srpske igrače koji će biti glavne Piksijeve uzdanice na 22. svjetskom prvenstvu.

Kratko se osvrnuo i na nastup Crvene zvezde i Partizana u kvalifikacijama za Ligu šampiona, odnosno Ligu Evrope.

"Ostaje žal što Crvena zvezda nije izborila Ligu šampiona. Mislim da je po kvalitetu mogla da prođe. Ali u plej-ofu su sve dobre ekipe. Ali Zvezda je institucija, kao i Partizan. Ostali su u Evropi i nadam se da će postići dobre rezultate", poručio je Krasić na kraju razgovora za MONDO.

Krasić je karijeru započeo u rodnoj Kosovskoj Mitrovici, a iz mlađih kategorija tamošnjeg Rudara prešao je u Vojvodinu, da bi se 2004. godine iz Novog Sada otisnuo u Moskvu, gdje je punih šest godina nosio dres CSKA. Preselio se zatim u Juventus, da bi nakon dvije godine u Italiji otišao u Fenerbahče.

Zatim je kratko nastupao za Bastiju na pozajmici, a karijeru je okončao krajem 2018. godine igrajući za poljsku Lehiju iz Gdanjska.

U dresu reprezentacije Srbije odigrao je 46 utakmica, na kojima je strijelac bio tri puta.