BAHAR JE ZA 14 DANA RAZBIO NAJVEĆI MIT CRVENE ZVEZDE: Rez, gvozdena disciplina i fudbal u koji se lako zaljubiš

Crvena zvezda je odlično izgledala već poslije dvije nedjelje rada novog trenera Baraka Bahara što daje veliki optimizam pred početak nove sezone i obaveze u grupnoj fazi Lige šampiona.

Još dok je Dejan Stanković vodio Crvenu zvezdu, rukovodstvo kluba gledalo je ka Baraku Baharu i vidjelo ga kao trenera koji će jednog dana klub podići na novi nivo - ili ako ćemo biti surovo iskreni - izvesti ga na pravi put poslije dvogodišnje stagnacije. Kad je prošlog avgusta sa Makabijem "zapržio čorbu" Zvezdi, na neki način postao je opsesija generalnog direktora Zvezdana Terzića koji je razgovarao sa prijateljima i poznanicima i prikupljao sve moguće informacije o Izraelcu kako u martu to ne bi bio samo strogo poslovni sastanak pun tenzije. Više je to bilo "udvaranje". Rječnikom mladih, to je kao "stalkovanje" na društvenim mrežama uoči sastanka, "skrolovanje" sve do samog dana rođenja, pa je tako Bahar i prije zvaničnih pregovora bio dobre volje kada je vidio da u Crvenoj zvezdi o njemu znaju baš sve, pa i da voli da igra tenis.