Promijenjeno pravilo o strancima u srpskom fudbalu! Ubuduće igrači sa OVIM PASOŠIMA računaju se kao domaći igrači

Uoči nove sezone u Superligi donijeto je novo pravilo o strancima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na današnjoj sjednici Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije (FSS) donijeta je odluka da će ubuduće stranci u Superligi drugačije biti "zavedeni". Preciznije, fudbaleri koji imaju pasoš zemlje sa područja Evropske unije neće se smatrati za strance, odnosno imaće apsolutno isti status kao i srpski fudbaleri.

Prvo su treneri prije dvije sezone mogli da koriste samo četvoricu stranaca u protokolu, potom je lane to promijenjeno na četvoricu stranaca u istom trenutku na terenu, a sada je to pravilo dodatno "ublaženo" tako da će treneri moći da koriste najviše četvoricu fudbalera koji nemaju srpski ili pasoš zemlje iz Evropske unije. Evo i kako je to zvanično zavedeno na današnjem sastanku u Staroj Pazovi:

"Ograničenja broja stranih igrača/igračica iz člana 1. ove odluke ne odnose se na strane profesionalne igrače/igračice koji su državljani/državljanke država članica Evropske unije i ti profesionalni igrači/igračice imaju pravo nastupa na utakmicama odgovarajućih ligaških i kup takmičenja, bez obzira na propisani (ograničeni) broj stranih igrača/igračica, pošto se shodnom primjenom propisa Republike Srbije i primjenom Mišljenja Komisije za pravna pitanja FSS broj 19-1769/1 od dana 04. 10. 2019. godine smatraju domaćim igračima/igračicama, odnosno osobama u radnopravnom statusu izjednačenim sa domaćim profesionalnim igračima/igračicama", saopštio je FSS.

Odluka stiže u danu kada je Osman Bukari iz Crvene zvezde dobio srpske papire, a pravilo će povoljno uticati na još dvojicu novih igrača srpskog šampiona. Omri Glazer (Izrael) ima i pasoš Rumunije, dok je reprezentativac Obale Slonovače Žan-Filip Kraso takođe i državljanin Francuske. Tako je Zvezda "smanjila" broj stranaca i sada ih ima "samo" petoricu: Vigo, Kangva, Azarov, Olanjinka i Ado.

Što se tiče Partizana, ovo pravilo će uticati na Kvinsija Meniga, Fusenija Dijabatea i Patrika Andradea, koji svi imaju pasoše Evropske unije, tako da će i njima biti oslobođen prostor za dolazak stranih igrača. Od novih igrača to je samo Frenk Kanute.

BONUS VIDEO: