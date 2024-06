"JEDNOM NOGOM U GROBU, DRUGOM NA KORI OD BANANE!" RK Borac m:tel i ŽRK Borac na izdisaju? "Banjaluka grad sporta? LAŽ!"

Čelnici dva kluba, zajedno sa prvim čovjekom Rukometnog saveza Republike Srpske, obratili su se medijima.

RK Borac m:tel i ŽRK Borac trebalo bi, prema planu, da 12. i 13. septembra, zajedno sa Rukometnim savezom Republike Srpske, organizuju Svesrpski kup.

Bio bi to prvi put od 2017. godine da se ova smotra održava u Banjaluci, ali par mjeseci prije planiranog rukometnog spektakla, iz oba kluba dolaze tmurne najave – ovi kolektivi su, kako kažu, na izdisaju.

Prema riječima direktora RK Borac Vladimira Brankovića, sportski radnici su postali prosjaci.

"Entuzijazam se gasi u ljudima i ne možemo više da izdržimo. Ljudi koji su bili prije nas ostavili su velike dugove. Ne želimo da ulazimo u neke aranžmane koje nećemo moći da pokrijemo. Još jednom pozivam institucije i privredne subjekte da nam izađu u susret i da ono što smo se dogovorili bude ispoštovano", rekao je Branković na konferenciji za novinare.

U sezoni iza nas, klub iz Gospodske ulice osvojio je dva trofeja – Kup Republike Srpske i Kup BiH.

"Uprava Rukometnog kluba Borac zajedno sa sponzorima je iznijela veliki teret, uspjeli smo da završimo sezonu, ali vjerujte da u sljedeću sezonu uopšte nećemo ulaziti bez obezbijeđenih sredstava. Recimo, Vojvodina ima kontinuitet, država je stala iza Vojvodine i to se vidi kroz deset godina. Osvojili su Evropski kup, igrali u Ligi Evrope, ali budžet Vojvodine je 2.4 miliona evra. Tu ne možemo ni da se poredimo. Nama da je četiri puta manje, mi bismo mogli dosta da napravimo, ali nemamo ni to."

Igrači iz prošle sezone, kako kaže, nisu dobili sva primanja koja su im obećana.

"Ako u narednih 15-20 dana ne bude realizovana podrška koja je obećana, Rukometni klub Borac u sezonu sigurno neće ući sa ekipom. Zahvalićemo se igračima i oni će moći da odu bez obeštećenja, što će biti propast, pa neka neki drugi sport preuzme primat u odnosu na rukomet. Ovo što rade uprava i prijatelji kluba su ogromni poslovi i velika izdvajanja, što stvarno više ne možemo bez podrške. 2017. godine je bila priča da se staje sa radom i sad nismo daleko od toga. Ne gasimo klub, ali stajemo sa radom i pričom o nekim ozbiljnim rezultatima. Od nas se očekuje non-stop nešto ozbiljno, a za to su potrebni novci. Bez novca nema ni muzike, uvijek je tako bilo", rekao je Branković, napomenuvši da igračima za prošlu sezonu nisu isplaćene dvije plate.

"Mi treba da očekujemo od igrača da dođu spremni na pripreme, treba da očekujemo da naši dobavljači koji su nas hranili, prevozili... takođe dođu spremni na pripreme. Treba pripremiti sve to, platiti sertifikate, kotizacije kako EHF-u tako i RS BiH. Preko 40 odsto budžeta ode u prva 2 mjeseca sezone. Nama je novac potreban i ako ga ne bude, skresaćemo sve moguće troškove, raspustiti ekipu i igrati sa nekom juniorskom ekipom, ali nećemo dozvoliti da idemo u dugove."

Branković ističe da Rukometni savez RS, kao granski, tri godine nije dobio ni marku od Ministarstva porodice, omladine i sporta.

"I to davanje je mizerno, ali je opet poštovanje. Međutim, tri godine RS RS nema ni toga. Vjerujem da nema novaca, ali treba da znamo čime raspolažemo kako bismo mogli da ulazimo u sezone i pravimo budžete kako treba, a ne da pravimo greške kao neke prethodne uprave, da nakon sezona ostavljamo višemilionske dugove. Od podrške institucija, nama je isplaćeno 60 posto, a mi smo planirali 100 posto. Uspjeli smo to da amortizujemo kroz veliki rad naše uprave, ali to sama uprava ne može da iznese."

Nije, kaže, Branković za ostvarene rezultate iz prošle godine stigla ni čestitka od nadležnog ministarstva.

"Za koga se igra taj Kup RS, zbog koga smo mi tamo išli? Ako nema para, nema, ali nije nam stigla bar čestitka. Bitne su potpuno neke druge stvari."

Darko Savić, direktor ŽRK Borac, kaže da je u ovom klubu situacija tri puta gora nego u RK Borac m:tel.

"Klub je pao na moja nejaka leđa. Posljednjih pet mjeseci sam sam isplaćivao plate, da ne bih nikome bio dužan, da me niko ne bi prozivao. Mi smo, što se tiče ženskog rukometa, institucija i giganti u svakom smislu, organizacionom, igračkom... Jedini smo klub koji igra sve, od EHF kupa i Premijer lige do mini-rukometa. Ne kamčimo od roditelja ni za šta, sve to plaćamo sami. Situacija je, međutim, takva da mi od nove godine konstantno na računu imamo samo 400 maraka! Da li je to normalno?", rekao je Savić, nastavivši:

"Digao sam i kredit od 200.000 KM da bi klub opstao. To nije normalno! Očekujem samo da nas pozove ministar, predsjednik, gradonačelnik, bilo ko ko je nadležan za nas i kaže 'Gospodo, para nema'. Nećemo biti ljuti na vas, ne očekujemo ništa, sve raspustimo i igramo sa djecom. Vratimo se u nižu ligu, ne prijavljujemo EHF kup, ne predstavljamo više Banjaluku, RS... Sve to očekivati, a ćutati i ne pomoći, nije pošteno. U prethodnih pet godina mi smo imali pomoć od samo jednog čovjeka, a to je predsjednik RS Milorad Dodik. Imamo opet obećanje da će nam pomoći, ali to što je obećano samo će nam zatvoriti prošlu sezonu. Za sljedeću, za sve ove planove, nemamo ni marke! Država to mora da zna, svaka igračica kod nas upisuje fakultet. mi pravimo ljude za ovu državu i normalno bi bilo da država stane iza nas. Mi igramo sa Juventom Mihalovce, ljudi imaju svoje dvije dvorane, a mi smo dobili raspored treniranja za avgust i septembar, gdje ja novom treneru ne smijem ni da kažem da mi nemamo dvoranu 38 dana u dva mjeseca. Sajmovi se održavaju po 11 dana u dvorani Borik, i to kad nam kreće sezona! Ne postoje dvorane gdje mi možemo da se privremeno smjestimo, ne postoje dvorane sa rukometnim dimenzijama, a da su slobodne. Mi treba da se zadovoljimo sa sat vremena treninga dnevno?! Sinoć Marko Isaković (predavač na kampu RK i ŽRK Borac, op.a.) na predavanju govori o treniranju u modernom rukometu i kaže da treba da se trenira 16-17 sati sedmično, a mi smo spali na četiri sata!? Banjaluka grad sporta, to je sve laž, samo niko to ne želi da nazove pravim imenom!"

Saša Bošković

Trener ŽRK Crvena zvezda i bivši selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Saša Bošković slikovito je opisao situaciju u kojoj se, prema onome što je čuo, dva banjalučka kluba nalaze.

"Kad sve ovo čujem, vi ste jednom nogom u grobu, a drugom na kori od banane. Ja znam, međutim, da ćete vi uspjeti da se izborite i da će Svesrpski kup biti 12. i 13. septembra. Znam kakvu volju i energiju imate i kad ovo sve čujem, mogu da kažem da sam srećan što sam trener u ŽRK Crvena zvezda. Prošle godine smo ušli u ligu, a ove godine osvojili Kup i prvenstvo. Takođe, dobili smo jednog nevjerovatnog čovjeka. U klub je ušao Milan Vujin, koji je napravio čudo i takvi ljudi su nam potrebni. Ima nevjerovatan tim, nevjerovatnu energiju."

Predsjednik Rukometnog saveza RS Marinko Umičević najavio je da će ova institucija poslati dopis prema kabinetu predsjednika i premijera RS sa zahtjevom za hitan sastanak po pitanju problema u RS RS, ali i RK i ŽRK Borac.

Sastanak, kako kaže, treba da se održi u roku od 15 do 20 dana, a ako tako ne bude, spreman je, kako kaže, da podnese ostavku na mjesto prvog čovjeka rukometa u RS. Ostavke su, isto tako, najavili i Branković i Savić.

SUĐENJE OZNAČENO KAO TAJNO

Direktor RK Borac m:tel govorio je i o početku suđenja u vezi sa sporom oko vlasništva nad prostorom u Srpskoj ulici (Mektir pab). Prvo ročište je održano 29. maja, ali su, kako kaže Branković, povučeni neki nepopularni potezi.

"Sudija je ovo suđenje označila kao tajno. Obična parnica ne može da bude tajna. Takođe, rekli su da je iznošenje bilo kakvih činjenica sa tog suđenja je krivično djelo, a sudija je izbacila javnost i medije iz kompletnog suđenja. Niko ne smije da daje izjave u vezi suđenja, što je presedan. Ona ima zakonsku osnovu da to kaže, ali mora da je obrazloži, što nije uradila, i zbog toga ćemo se žaliti. Sudnica je smanjena na minimum, nisu dozvolili ni predsjedniku kluba da bude prisutan, već smo meni. Ja sam zamolio sudiju da mi kaže šta je to tajna jer ću krivično odgovarati ako šta kažem. Ona me je dva puta opomenula i htjela da me izbaci iz suđenja, nije znala da ne može da me izbaci iz suda jer sam ja stranka u postupku, može samo da me kazni. Oduzeli su mi sve uređaje prilikom ulaska u sud, nikad mi to se nije desilo. Na ulazu nas je sačekala policija sa naoružanjem, bila je interventna policija u pripravnosti, sakriven, da mi nešto ne uradimo. Ko smo mi?! Nama se sudi, najboljem kolektivu Grada Banjaluka što se tiče istorije. Ako se to dešava nama, šta će biti ako se ne daj Bože vama desi? Vas će zgnječiti, staviće vas u šaht!", navodi Branković, dodavši:

"Imamo toliko dokaza i svjedoka da nema teorije da oni ospore naše vlasništvo nad prostorom, a ne mogu da dokažu svoje. Mislim da se mi borimo i protiv suda i protiv druge strane. Oni su dobili uknjiženje na način da se u prostor ulazi iz druge ulice, a ne može na taj način da se uđe tenkom! Da bi se uradilo to što su oni uradili, potrebna je nova građevinska dozvola, potrebna je upotrebna dozvola. Vještaci su utvrdili da je to što su uradili nemoguće i da to ne postoji."

