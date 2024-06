Nedžad Mašić nakon preuzimanja ŽRK Borac: Interesuju me samo visoki rezultati, želimo evropski iskorak!

Nedžad Mašić preuzeo je komandu nad rukometašicama Borca.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Nasljednik Nikole Bijelića na mjestu trenera Ženskog rukometnog kluba Borac biće Nedžad Mašić.

Strateg rođen 1961. godine u Kladnju, bogate igračke i trenerske karijere, predstavljen je ovog petka na konferenciji za novinare, a kako je istakao direktor kluba Darko Savić, radi se o velikom stručnjaku i istinskom zaljubljeniku u rukomet.

"Bili smo u kontaktu nekoliko prethodnih godina, on je pratio dešavanja u klubu i naše igre. Odlučili smo se da idemo stepenicu više i da angažujemo čovjeka koji je istinski profesionalac i zaljubljenik u rukomet, a što je nama najbitnije i veliki stručnjak. Njegovo iskustvo je potrebno da ova ekipa koja je jedna od najspremnijih i najboljih ekipa u Premijer ligi napravi odlučujući iskorak kako bismo vratili titule u Banjaluku. Njega, kao i mene, isključivo zanimaju trofeji i to da Borac bude najbolji u BiH. Drago mi je da smo vrlo lako postigli dogovor, a danas ili sutra ujutro ćemo potpisati ugovor. Bilo je bezbroj ponuda za Nedžada i od muških i od ženskih ekipa za veliki novac, međutim ono što me raduje kod nas dvojice je da je riječ riječ i siguran sam da ćemo timski doći do uspjeha i da će ove djevojke napredovati u svakom pogledu. prvom obraćanju medijima, vrlo brzo se dogovorio oko angažmana u banjalučkom klubu."

Prilikom prvog obraćanja medijima, Mašić je naglasio da se lako dogovorio sa rukovodstvom kluba oko angažmana.

"Našli smo jednu zajedničku rečenicu i to smo skratili pružanjem ruke. Bio sam, zahvaljujući direktoru Darku Saviću, gost kluba na finalnom turniru Kupa BiH. Gledao sam Borac i sve ono i iskreno zamišljao sam kako bi to sve izgledalo. Poslije toga smo sjeli, malo porazgovarali i uz obostrano zadovoljstvo smo dali riječ da napravimo jednu dobru priču ove godine, jedan dobar rezultat, a mene kao trenera interesuju samo visoki rezultati", rekao je Mašić, koji očekuje u narednoj sezoni iskorak na ino-sceni.

"Lično, kao trener imam dosta iskustva kroz te kupove sa mojim ekipama. Ne želimo da završimo na jednom krugu ili drugom, već želimo da vidimo da li možemo da napravimo neko pozitivno iznenađenje."

Najavio je novi kormilar "osica" promjene u igračkom kadru.

"Napravićemo korekciju u igračkom kadru, osvježićemo ekipu na deficitarnim pozicijama. Već sam ja u pregovorima sa desnom stranom, desnim vanjskim, Kamerunom Mihaelom Magbom, koja je kod mene igrala tri godine u Turskoj. To ide malo sporije, ali ako uspijemo da riješimo nju, treba još jednu deficitarnu poziciju da popunimo, na srednjem beku, i mislim da bismo onda bili spremni da otvorimo sezonu kako treba."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Put do uspjeha, ističe Mašić, biće trnovit.

"Jeste ovo mlada i perspektivna ekipa, sa dobrim rosterom, 21 igračica je na spisku. Neće biti lako, ali kroz jedan sistematski rad i jedan profesionalizam, kako bismo podigli sve na viši nivo, mislim da ćemo uspjeti."

Osim poslova na mjestu glavnog trenera, Mašić će koordinisati i sa svim trenerima koji rade u omladinskoj školi, u kojoj će ubuduće biti zaposlen dosadašnji trener prvog tima Nikola Bijelić.

"Najbitniji su djeca i temelj. Klub, koji pravi budućnost, veliki je ako ima iza sebe omladinske selekcije, odnosno 100 do 150 djevojčica. Najlakše je dovesti gotovu igračicu. Oko te omladinske škole je dogovor pao, sigurno ću koordinirati, uvesti nove programe svim trenerima koji će raditi po jedinstvenom programu. Kad mlada igračica stasa u jednoj grupi i kad pređe u drugu, pokušaćemo da se ne 'gubi', da se nastavlja po istom, tako da ćemo i trenerima pomoći u edukacijama i hronološkom radu kako bi to sve bilo kako treba."

"Zadržali ekipu na okupu, izuzev Dunje Jurkas koja nastavlja školovanje u Sloveniji i Jovane Novaković, koja je najavila još ranije prestanak igračke karijere. U tim se vraća Dajana Ignjatović, poslije godinu i dva-tri mjeseca pauze, a iz Borca 2 smo prebacili perspektivne igračice. Među njima je i golman Sara Pavković, od koje ja možda potajno i najviše očekujem. To je izuzetno talentovana djevojka, koja je i u Borcu 2 bilježila po 20 i više odbrana na svakoj utakmici. Sa svojim fizičkim predispozicijama je dominantna u tom segmentu, 193 centimetra visoka, sa velikim rasponom ruku i nadamo se da ćemo uz dobar rad i Nedžada, te Bojana Ljubišića, imati najbolji golmanski par u ligi", rekao je direktor ŽRK Borac Darko Savić.

Prilično poznaje stanje u ženskom rukometu u BiH, koji je, kako kaže, trenutno u fazi stagnacije.

"Ja sam trener koji je vodio sve ženske selekcije BiH, jedini koji je u tome uspio. Pratio sam i ligu, vodio sam pred samu koronu ŽRK Hadžići, igrali smo tad četvrtfinale Kupa BiH gdje smo eliminisali Borac. Što se rukometa u cjelini tiče, malo ko ulaže u škole i tu djecu da bi se dobijali igrači. Po mnogim zemljama se to već radi, sa mladim sportistima rade najkvalitetniji treneri. Nažalost, to kod nas nije slučaj, ne samo u Borcu, već inače u muškom i ženskom rukometu. U Premijer ligi BiH je četiri-pet ekipa gdje svako svakoga može da pobijedi. Uz ozbiljnost i drugačiju percepciju, te princip i način rada, mislim da može da se napravi puno toga i na domaćoj i na ino-sceni."

Sa druge strane, Turska, zemlja gdje je dugo radio, u ekspanziji je kad je riječ o rukometu.

"Ekipa Konje, koja je prošle sezone osvojila Evropski kup, imala je 12-13 stranih igračica. Svaka ekipa ima puno stranaca, ali to iziskuje troškove i zato dolazi do ove stagnacije. Mislim da bi Borac bio negdje u sredini turskog rukometa, uz jedan ozbiljan rad jer prvih šest ekipa je izuzetno jako, sa Brazilkama, Crnogorkama, Dankinjama, sa stranim trenerima..."