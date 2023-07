Potresna ispovijest slavnog fudbalera: Zlostavljali me sa šest godina, sa osam sam dilovao drogu!

Dele Ali je u intimnoj ispovijesti otkrio sa kakvim sve problemima se nosio i zašto je njegova karijera krenula stranputicom. A nekada je vrijedio 100 miliona evra...

Engleski fudbaler Dele Ali nestao je sa velike scene nakon što je 2018. godine sa Totenhemom igrao finale Lige šampiona i bio jedan od najvažnijih "šrafova" u timu Maurisija Poketina. Od tada, njegova fudbalska karijera krenula je silaznom putanjom i nije imao mjesta ni u Evertonu, ali ni u Bešiktašu, što su mnogi pripisali njegovom karakteru. Ipak, iza svega stoji daleko dublja priča o kojoj sve do sada Dele Ali nije govorio.

U emotivnoj ispovijesti za emisiju "Overlap" kod bivšeg fudbalera Garija Nevila, Dele Ali je priznao da se borio sa zavisnošću i da je bio na liječenju šest nedjelja, da ga je kao dijete zlostavljala prijateljica njegove majke alkoholičarke, kao i da je još sa osam godina na ulici dilovao drogu.

"Sa šest godina sam bio zlostavljan, zlostavljala me je prijateljica moje majke alkoholičarke", kazao je Dele Ali prije nego što se rasplakao, a Gari Nevil kome su oči bile pune suza ga je tiješio: "Onda su me poslali u Afriku da se naučim disciplini, pa sam vraćen nazad. Sa sedam sam počeo da pušim, a sa osam sam počeo da prodajem drogu. Jedna starija osoba mi je rekla da nikad ne bi zaustavili klinca na biciklu i tako bih vozio okolo sa loptom, a kod sebe bih imao drogu".

Imao je velike probleme u ranom djetinjstvu, ispričao je da je sa 11 godina visio sa mosta jer je naljutio odraslog muškarca zbog nekog "poslića", a potom je prebačen u hraniteljsku porodicu. Ističe da ga je to spasilo, ali su se problemi ponovo javili jer je bio nezadovoljan svojom karijerom.

"Navukao sam se na tablete za spavanje, to je problem koji nemam samo ja. Ima ga mnogo ljudi u fudbalu, samo se o tome ne priča. Sada je pravo vrijeme da kažem istinu ljudima, iako je teško jer se skoro desilo. Dugo sam to krio i plašio sam se da pričam o tome", otkrio je Englez i istakao da se to desilo po povratku iz Turske kada je operisan, pa je poslije toga još šest nedjelja proveo na rehabilitaciji, u čemu ga je podržao Everton.

Dele Ali, koji je u aprilu proslavio 27. rođendan, nada se da će sljedeće sezone uspeti da se vrati na pravi put pošto prethodnih pet sezona ne liči na fudbalera u koga se zaljubila engleska javnost.

