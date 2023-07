Bekam Mesiju pravi "Barselonu" u Majamiju! Potpisao još jedan as iz Španije, a živa legenda tek stiže!

Dejvid Bekam niže asove u Interu!

Izvor: Profimedia

Poslije dolaska Lionela Mesija,Inter Majami nastavlja da dovodi bivše igrače Barselone. Već su stigli vezista Serhio Buskets i defanzivac Đordi Alba (potpisao ovog četvrtka), a očekuje se dolazak još dvojice asova - Andresa Inijeste iz japanskog kluba Visel Kobe i Luisa Suareza iz Brazila, gdje igra za Gremio.

Prema još nezvaničnim informacijama, Inter je Inijesti ponudio dvogodišnji ugovor, prema kojem će ostati u timu ne samo do 2025, već postoji opcija da produže saradnju i do 2026. Inijesta je u maju napunio 39 godina i to znači da će "debelo" zaći i u četrdesete u dresu Intera, ali uprkos tome ne planira da odustane. Iako su 2018. mnogi pomislili da će on u Japanu završiti karijeru, u dresu Visel Kobea odigrao čak 134 utakmice, dao 26 golova i namjestio još 25.

Mesi bi mogao da debituje za Inter Majami u subotu, 22. jula, u meču "Kupa liga", u kojem igraju klubovi iz Amerike i Meksika. Interov rival biće Kruz Azul i biće to istorijska utakmica, jer će u dresu Bekamovog kluba zaigrati najveće fudbalsko ime koje nastupa u Americi još od Pelea.