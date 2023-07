Mladi fudbaler potpisao za Zvezdu.

Izvor: YouTube/Zvezda TV

Crvena zvezda je završila još jedan potpis - u redove šampiona stigao je najtalentovaniji ofanzivac vojvodine, Uroš Kabić (190). U društvu Mitra Mrkele, novi igrač crveno-bijelih predstavljen je medijima, a sam je tom prilikom imao šta da kaže o završenom transferu.

Prije toga, novo pojačanje najavio je sportski direktor, koji ističe da je Kabić dugo praćen.

"Želim da vam predstavim još jedno pojačanje, Uroša Kabića koji dolazi iz Vojvodine. Radi se o napadaču, igraču vanserijskog talenta. dugo smo ga pratili i željeli, u ovom prelaznom roku smo uspjeli da se dogovorimo sa njim i njegovim klubom. Vjerujem da ima veliki potencijal, da će postati A reprezentativac u Crvenoj zvezdi i ljubimac navijača. Igrače kao što je on navijači Zvezde obožavaju", istakao je Mrkela.

Vidi opis Najveći srpski biser u Crvenoj zvezdi: Zvali iz Italije, on se preselio u Beograd! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

"Čast je i privilegija doći u ovakav klub. Htio bih da se zahvalim svima u Zvezdi. Došao sam u najveći klub u Srbiji i želim da se pokažem i opravdam to. Bilo je interesovanja italijanskih klubova, ali je poziv Zvezde bio konkretniji. Vidio sam veliku želju Zvezde da me dovede i htio sam da dođem. Smatram da mogu da igram na nekoliko pozicija, vidjećemo koja je 'moja'. Ispratio sam sve utakmice u pripremnom periodu. Radujem se radu sa trenerom Barakom Baharom, vidim da mladi igrači dobijaju priliku i želim da budem nosilac igre Crvene zvezde jednog dana. Naravno, radujem se i tome što ću igrati Ligu šampiona. Možda je bilo malo neočekivano da Zvezda tako izgleda, ali vidi se kako se ovdje radi i jasno je da je to zasluženo. formacija je 3-5-2, a ja mogu da igram mnogo pozicija u tom sistemu", rekao je Uroš Kabić na predstavljanju, nekoliko sekundi prije nego što je podigao dres sa brojem 70..

Mladi fudbaler nije htio da otkriva detalje, ali je rekao da se lako dogovorio sa crveno-bijelima: "To se desilo sve iznenada i veoma brzo. Kad sam vidio šta mi nude i šta mi pričaju, vidio sam da je to - to, kakav je to projekat i o čemu se radi. Šta su mi nudili? To je za nas..."

Inače, talentovani Uroš Kabić je dijete Vojvodine i u novosadskom timu je prošao kroz niz mlađih kategorija. Debitovao je za prvi tim u oktobru 2020. godine, a od tada je nastupio na 52 meča u seniorskoj konkurenciji.

Postigao je četiri gola za prvi tim Vojvodine, a jednom je zatresao mrežu Crvene zvezde baš na stadionu "Rajko Mitić". Već godinama je reprezentativac Srbije u mlađim kategorijama i svoj CV je obogatio sa 22 nastupa i šest golova.

BONUS VIDEO: