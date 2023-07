"ALO, LJUDI, VI STE NAMJEŠTALI UTAKMICE!" Kolubara ne odustaje, stigla reakcija iz FSS!

U ponedjeljak ćemo saznati po kom modelu se igra Superliga, a čini se da Fudbalski savez Srbije i Fudbalski klub Kolubara vode mali rat prije toga.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Srpski fudbal i dalje ima veliki problem, ne zna se koliko timova će učestvovati u Superligi! Kolubara je odlukom međunarodnog suda za sportsku arbitražu vraćena u elitni rang i neće odustati od igranja protiv najboljih timova u zemlji, a o kompletnom slučaju koji je glavna tema oglasio se i potpredsjednik FSS Branislav Nedimović.

Gostujući u jutarnjem programu televizije "Prva", Nedimović je govorio o ishodu sudskog procesa koji se vodio prethodnih nedjelja, ali i o dokazanim tvrdnjama da je Kolubara igrala namještene mečeve u prethodnom prvenstvu! Zbog toga su kažnjeni.

"CAS je međunardni sportski sud u Lozani, po žalbi Kolubare, zbog namještanja FSS je kaznio Kolubaru. Potvrdio je da je bilo nameštanja, potvrdio proceduru FSS, doduše umanjio kaznu sa devet na šest bodova i na bazi toga imamo tim koji je namještao utakmice, mi smo svega toga svjesni. Od toga ne može niko da pobegne. Mi smo ih kaznili nešto strožije, ali će sutra FSS i zajednica prvoligaša donijeti odluku o tome kako će izgledati Superliga, kako Prva liga, poštovaćamo odluke CAS, ono što je definitivno, za to mora neko da odgovara, 'nama je smanjio neko sa devet na šest i sada smo pobijedili',... Alo, ljudi, vi ste nameštali utakmice. Vi ste počinili nešto zbog čega vas i organi u Srbiji ne mogu reći jure, ali bave se time", rekao je Nedimović tokom gostovanja.

Jedan od najbližih saradnika Dragana Džajića u novom rukovodstvu Fudbalskog saveza Srbije istakao je da su pokrenuti postupci kako bi se utvrdilo ko je iz redova Kolubare namještao utakmice.

"Što se tiče sporta i fudbala mi smo to dokazali, FSS niti je tužilaštvo niti je policija. To je posao za neke druge organe, da utvrde ko je to tačno uradio, mi smo na sportskom planu sve uradili, dve smo dostavili, dostavićemo odluku CAS, to je najteži dio posla, to je Sizifov posao, ali uspjeli smo, imao sam bojazan. Pa nema milion ljudi, svako će dobiti kaznu kakvu treba da ima. Nekoliko postupaka protiv Kolubare je pokrenuto, zajedno sa državom mijenjamo i sportsku budućnost sa državom i sada možemo da pričamo o tim temama", zaključio je potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije.

