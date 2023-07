Počinje "operacija Beč", Borac spreman za Evropu! Crveno-plavi optimisti: Znamo koliko ovo znači za klub i navijače!

Borac će za tri dana odigrati prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Fudbaleri Borca u četvrtak (27. jul) startuju sa takmičarskim obavezama, a prvi rival, zna se od ranije, biće evropski!

Crveno-plavi će za tri dana u Beču, sa početkom u 20.30 časova, odmjeriti snage sa Austrijom u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Pod budnim okom trenera Vinka Marinovića, ekipa se spremala punih šest nedjelja, a sada je vrijeme da se, prvo u austrijskoj prestonici, pokaže sav kvalitet.

"Momci su odradili kvalitetne pripreme, imali smo i dobre protivnike gdje smo vidjeli gdje smo i šta smo u ovom momentu. Mislim da je to išlo sve bolje kako je odmicalo vrijeme, tako i ovo što smo odigrali protiv Vojvodine, ta utakmica nam je to i pokazala. Imamo dobar rad iza sebe, dosta stvari koje smo popravili i koje idu nabolje, tako da sa optimizmom dočekujemo utakmicu koja je ispred nas", rekao je Marinović na konferenciji za novinare, nakon koje je predstavljena nova Borčeva pjesma, autora Miroslava Janjanina.

U najavi meča, Marinović prepušta "ljubičastima" ulogu favorita.

"Ekipa su koja igra dosta agresivno, koja drži 90 minuta intenzitet. To smo analizirali, gledamo svaki dan, analiziramo još i to dajemo igračima. Radimo na treninzima na koji način ćemo to u četvrtak da igramo. Moramo da budemo svjesni da u ovakvim utakmicama moramo da držimo fokus svih 90 minuta, na zadatke koje imaju igrači, tako da očekujem da tako bude i da se u četvrtak prezentujemo na najbolji mogući način."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Iza Austrije su dobri rezultati u najavi dvomeča sa Borcem. Rezultatom 1:1 su remizirali sa Galatasarajem i Arisom iz Limasola, u prvom kolu Kupa su rezultatom 0:7 "isprašili" niželigaša Špital...

"Znamo sve, upoznati smo sa kvalitetima. Haris Tabaković je sigurno najopasniji igrač u ekipi Austrije, analizirali smo to i znamo na koji način igraju. Tako se i spremamo kroz trening, da odgovorimo na najbolji mogući način. Igraju dosta ofanzivno, takav im je stil igre, gdje imaju dva ving-beka koja se ubacuju, dolaze u samu završnicu i sigurno da iz te završnice dolaze prazni prostori po bokovima. Međutim, isto tako, prave opterećenje u fazi napada. Njihov dodatni kvalitet je tranzicija po izgubljenoj lopti, gdje odmah pokušavaju da je osvoje i ukoliko budemo kvalitetni, sigurno će nam ostati prostora za bokove. Svaka ekipa ima svoje mane, tako i Austrija, pa ćemo pokušati da to iskoristimo."

Ovog ponedjeljka počela je prodaja karata za revanš meč koji se igra 3. avgusta. Borac će, nema sumnje, imati ogromnu podršku u revanšu, ali i u prvom duelu.

"U samoj Austriji ima dosta naših navijača, tako da će nam sigurno podrška biti značajna. Beč nije toliko daleka destinacija, pa će biti i odavde dosta navijača koji će krenuti na put. Mnogo će nam to značiti, biće značajno jer znamo svi koliko ova utakmica znači kako za klub, tako i za navijače", zaključio je Marinović.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Posljednja prepreka Austrijancima biće Nikola Ćetković, koji očekuje veliki dvomeč.

"Mislim da će ova prva gostujuća utakmica biti dosta intenzivna jer je ekipa Austrije sama po sebi takva. Igraju moderan fudbal, visoki presing i uopšte pritisak tokom čitave utakmice. Mislim da smo se fizički dobro spremili za tu utakmicu i da možemo da pokažemo svoj puni kvalitet, kao što smo pokazali protiv ekipe Vojvodine u Novom Sadu. Ima novih igrača koji su se dobro uklopili u naš sistem igre. Sa velikim optimizmom putujemo u Beč i nadamo se što boljem i povoljnijem rezultatu pred revanš u Banjaluci", vjeruje Borčeva "jedinica".

Pravdu će u bečkom duelu dijeliti holandski arbitri, a za glavnog je delegiran Džoi Koj, budući zet holandske fudbalske legende Franka de Bura.

Pomoćnici su Patrik Inija i Dion Fikert, dok je četvrti sudija Janik van der Lan.

