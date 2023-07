HOĆEMO PUN STADION PROTIV FIORENTINE! Zvezda je već u formi, a Bukari hoće samo pobjede

Crvena zvezda dočekuje Fiorentinu, a Osman Bukari se nada da će mnogo navijača doći na stadion.

Crvena zvezda privodi kraju pripreme za novu sezonu, a generalna proba biće okršaj protiv Fiorentine na stadionu "Rajko Mitić". Srpski šampion će pred početak Superlige (nedjelja, protiv Vojvodine) ugostiti italijanski klub i navijačima u nedostatku kvalifikacionih prirediti jedan evropski spektakl.

Utakmica zakazana za srijedu (20:00) privlači mnogo pažnje navijača, a i navijači jedva čekaju da susret počne. O utakmici je već govorio ofanzivni vezni Mirko Ivanić, koji je pozvao navijače, a igranje pred punim tribinama motivisaće i Osmana Bukarija. Brzonogi fudbaler iz Gane za klupski sajt je najavio okršaj protiv

"Sa nestrpljenjem očekujemo meč protiv Fiorentine, uželjeli smo se fudbala na Marakani. Iako smo igrali protiv ekipe TSC, tribine su bile prazne. Znamo da nije isti osjećaj kao kada je mnogo ljudi prisutno na stadionu. Priželjkujemo odličnu utakmicu, s obzirom da igramo protiv snažnog tima, koji dolazi iz jedne od najboljih liga u Evropi. Serija A je sastavljena od veoma dobrih ekipa, među kojima je i Fiorentina. Igrali su finale Kupa Italije i Lige konferencija, to nije mala stvar. Želimo da odmjerimo snage protiv najboljih ekipa kako bi se spremili za Ligu šampiona", rekao je Osman Bukari.

Momak koji je tokom priprema blistao uz desnu aut liniju podsetio je navijače da je ekipa već dostigla visok nivo forme, a zatim istakao koliko saigrači i on žele pobjedu protiv Viole, iako je riječ o prijateljskom meču.

"Osvojili smo turnir u odličnoj konkurenciji. Bili smo bolji od Zenita i Fenerbahčea, dva tima sa sjajnim renomeom. Uz to smo savladali Nefči i TSC. Nema dileme da smo već sad u dobroj formi. Želimo da na pravi način i puni samopouzdanja krenemo u novu takmičarsku godinu. Osjećam se odlično na terenu i kada igram po desnoj strani, ali i kao napadač. Raduje me sjajna saradnja koju imam sa novim saigračima među kojima su Olanjinka i Kraso, ali i sa Ivanićem sa kojim se razumijem fenomenalno na terenu. Snažan smo tim, odlično treniramo i siguran sam da ćemo biti spremni za najkvalitetnije takmičenje u Evropi", ispričao je krilni napadač i dodao: "Iskoristio bih priliku da pozovem sve navijače da dođu u što većem broju na utakmicu protiv Fiorentine. Stalno razgovaramo u svlačionici kako će biti pun stadion, a to nas naročito raduje. Idemo po novu pobjedu, njihova podrška će nam dati dodatnu snagu."

Podsjećamo, Crvena zvezda će prvenstvo početi protiv Vojvodine predstojećeg vikenda, a prvi evropski izazovi očekuju je tek u drugom delu septembra. Grupna faza Lige šampiona počinje 19. septembra, a šampion Srbije je obezbijedio direktan plasman u grupu, gdje će igrati protiv najboljih timova na kontinentu.

