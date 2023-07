CRVENA ZVEZDA OPET VRATILA DEGENEKA! Stigao zbog proljeća u Ligi šampiona, hoće da igra večeras!

Iskusni defanzivac se vratio u Crvenu zvezdu, a Miloš Degenek je već dva puta nosio njen dres.

Izvor: YouTube/Crvena zvezda/printscreen

Crvena zvezda je završila još jedan veliki posao u prelaznom roku, na stadion "Rajko Mitić" vratio se Miloš Degenek. Reprezentativac Australije srpskog porijekla još je jedno u nizu pojačanja crveno-bijelih za novog trenera Baraka Bahara, pred istorijsku sezonu u grupnoj fazi Lige šampiona.

Degenek je spreman da pomogne Crvenoj zvezdi, a njegov povratak u klub najavio je sportski direktor Mitar Mrkela, koji nije mogao mnogo da govori o novom defanzivcu Zvezde.

"Želim da predstavim igrača kojeg nema razloga posebno da predstavljam jer se treći put srećemo. Miloš je ostao veoma dobar utisak i dubok trag u Crvenoj zvezdi. Za njega se vezuju i najveći uspjesi kluba u posljednjih ko zna koliko godina. Stariji je, iskusniji je za jedno Svjetsko prvenstvo i dolazi po želji trenera Baraka Bahara", rekao je Mitar Mrkela.

"Barak Bahar me je želio u Makabiju iz Haife kada je izbacio Crvenu zvezdu, ali ja to nisam želio da uradim klubu koji volim najviše na svijetu. Sada je na njemu da vidi gdje najviše pripadam ekipi, da to odredi. donosim iskustvo još jednog Svjetskog prvenstva, prošli smo grupnu fazu... Imam i malo drugačiji mentalitet, drugačije se ponašam, drugačije igram. Po mom mišljenju Zvezda je pet godina trebalo da igra ovako već pet godina. Fantastično je, izazovno i odlično za nas igrače. Spreman sam, dolazim iz ritma, ja bih organizovao utakmicu večeras", rekao je Degenek.

Podsjećamo, Miloš Degenek rođen je u Kninu, a tokom rata na prostoru današnje Hrvatske izbjegao je u Srbiju. Njegova porodica ubrzo se preselila u Australiju, gdje je počeo fudbalsku karijeru. Ipak, pravi proboj napravio je u Evropi - primijetio ga je Štutgart i igrao je za Minhen 1860. Uslijedili su Jokohama Marinosi, Crvena zvezda, Al Hilal, ponovo Crvena zvezda i Kolumbus iz kojeg po treći put stiže u Beograd.

U mlađim kategorijama igrao je i za Australiju i za Srbiju, ali je u seniorskom fudbalu odlučio da Australija bude njegov tim. Do sada je odigrao preko 40 mečeva za seniorsku reprezentaciju, a na Mundijalu u Kataru igrao je na poziciji desnog beka. Po nekim informacijama, Barak Bahar ga baš na tom mjestu vidi u formaciji sa četiri defanzivca, dok bi u drugim varijanta on bio desni od trojice štopera.