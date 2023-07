Otplatio kredite svima u selu! Ante Rebić seli u Tursku

Sjajan gest poznatog fudbalera

Izvor: MN PRESS

Poznati hrvatski fudbaler Ante Rebić preći će u Tursku, poput kapitena srpske reprezentacije Dušana Tadića. Bivši fudbaler Ajntrahta i Milana će poslije rastanka sa roso-nerima karijeru najvjerovatnije nastaviti u Bešiktašu, objavio je uticajni italijanski novinar Fabricio Romano, koji obično ne griješi kada su u pitanju transferi.

Za razliku od Tadića, Rebić će imati obaveze samo u turskom prvenstvu, jer ne igra za hrvatsku reprezentaciju nakon Evropskog prvenstva 2021. On je tada u toku meča protiv Španije mijenjao kopačke i nije stigao da se vrati na vrijeme na teren da sa saigračima pokuša da spriječi gol protivnika. Zbog toga je bio pod oštrim kritikama javnosti, kapitena Luke Modrića i selektora Zlatka Dalića, poslije čega se i on javno oglasio i osuo kritiku. "Nakon svega, nije ni bitno ko je krivac, činjenica je da smo zadnje 2-3 godine...", napisao je Rebić i ostavio emotikon "izmeta" kraj ove rečenice. "Lično mi je žao što nismo imali nekoga da iskoristi ovu talentovanu generaciju, plus dva genijalca, da napravimo nešto (puno) više na ovom prvenstvu", napisao je on, poslije eliminacije "Vatrenih" u osmini finala (3:5). Uz sve navedeno, on je tom prilikom osuo "paljbu" i po stručnim konsultantima Robertu Prosinečkom, Goranu Vlaoviću i Antunu Samovojski, porukom da se ostave špricera. Pogledajte njegove tadašnje poruke:

Ipak, Rebić ima i pozitivnu stranu na koju nije bacila sjenku ta neprijatna epizoda i odlazak iz nacionalnog tima uoči kvalifikacija za Mundijal u Kataru, na kojem su Hrvati ponovo napravili veliki rezultat osvojivši treće mjesto. Prema pisanju austrijskih medija, koje su prenijeli hrvatski, on je prije nekoliko godina navodno otplatio kredite svim žiteljima svog rodnog sela Vinjana Donjih, u Imotskom polju uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom. I na taj način je pokazao bliskost i čvrstu vezu sa rodnim krajem.

Inače, Rebić je navodno ovog ljeta bio na odmoru u Beogradu, zajedno sa svojim prijateljem Zlatanom Ibrahimovićem.