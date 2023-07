ZVEZDAN TERZIĆ OSLOBOĐEN OPTUŽBI! Nije se pojavio na izricanju presude! Zaslužio sam orden, a ne optužnicu!

Teretio se za zloupotrebu službenog položaja dok je vodio OFK Beograd

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić oslobođen je optužbi za zloupotrebu službenog položaja dok je vodio OFK Beograd. On se nije pojavio na izricanju presude, kojom je otkazano suđenje poslije više od 12 godina.

I sredinom mjeseca, kada je sudija Ana Đuričković Trifunović zakazala izricanje presude, bilo je poznato da su dvije optužbe protiv Terzića zastarile, pa se teretio samo za jedan od tri transfera OFK Beograda - Branislava Ivanovića u Lokomotivu iz Moskve.

Taj transfer dogodio se 2006, a Terzić je bio oprtužen da je kao predsjednik FSS omogućio američkoj firmi da od tog transfera nezakonito zaradi više od dva miliona. Uz taj transfer, zastario je dio optužnice koji se odnosi na transfer Srđana Stanića iz OFK Beograda u Spartak iz Moskve 203. i Vanje Grubača u Hamburg iz Njemačke. Terzić je na suđenju rekao da nije imao nikakvu ulogu u Ivanovićevom transferu i predložio je oslabađanje.

Nakon donošenja presude i njenog javnog objavljivanja, tužilaštvo i odbrana moći će da se žale na odluku, a o tome će dalje odlučivati sudije Apelacionog suda u Beogradu.

"Hajka! Terzić nije oštetio, već obogatio OFK Beograd"

Terzić je nakon pokretanja istrage zbog malverzacija sa prodajom fudbalera bio u bjekstvu od 2008, policiji se predao krajem 2010. godine i poslije šest mjeseci izašao je na slobodu i vratio se u fudbal - najprije u OFK Beograd kao predsjednik Upravnog odbora u septembru 2012, a potom je preuzeo Crvenu zvezdu 2014.

"Lako sam podnio zatvor. Svi mi mislimo da smo rođeni za velike stvari, dok nam se ne desi nešto ružno. Poslije sunca mora da dođe kiša, naravno, to su neke faze u životu koji moraš da izneseš na pravi način. Pa i taj zatvor je za ljude, za muškarce. Nosi to kako treba. Tamo sam upoznao mnogo kvalitetnih ljudi iz raznih sfera. Bio sam spreman za te stvari. Sam sam se predao, rekao sam - 'ajde sudite mi više o čemu se radi. Daj da završavamo to. Iako OFK Beograd nikada nije istakao odštetni zahtjev. Iako su ljudi trpili ogroman pritisak dok sam ja bio u bjekstvu. I u vrijeme najvećeg pritiska policije skupštine OFK Beograda, njih 71, svi su se odazvali i potpisali da Zvezdan Terzić nije oštetio OFK Beograd, već ga je obogatio. To je urađeno u vrijeme najveće hajke", rekao je Terzić u intervjuu Kuriru.

Danas se poslije presude takođe oglasio.

U prvoj reakciji na presudu, Terzić je rekao: "Drago mi je da je Sud potvrdio moju nevinost i da se ovaj slučaj konačno završio. Policija i tužilaštvo su tada 2008. godine, pokrenuli ovaj proces bez dokaza, selektivno i neprincipijelno, pod pritiskom tadašnjih političkih moćnika. Kako drugačije objasniti činjenicu da su svi klubovi u svim sportovima u tom periodu funkcionisali na jedan isti način, a jedino su ljudi iz malog OFK Beograda zbog toga bili procesuirani", rekao je Terzić.

"Tužilaštvo je takođe pokazalo i jedno veliko nerazumijevanje načina na koji je sport funkcionisao prije 20 i više godina, od kada datiraju ovi slučajevi. Rukovođenje OFK Beogradom sam preuzeo 1997. godine kada je klub bio pred raspadom, kada se takmičio u drugoj ligi, a od njega sam ubrzo napravio treći najuspješniji klub u državi. Sa svojim prijateljima sam ga finansirao sam, bez ijednog dinara pomoći države ili grada. Kada je 2008. godine optužnica podignuta, Skupština OFK Beograda je donijela jednoglasnu odluku da sam za sve urađeno zaslužio orden, a ne optužnicu i to je jedina istina".

"Vještak finansijske struke, koga je sud odredio da vještači dokumentaciju, je u potpunosti potvrdio moju odbranu, a da tužilaštvo tokom njegovog izlaganja nije za njega imalo nijedno jedino pitanje", rekao je Terzić

Nakon podizanja optužnice, on je od 2008. bio u bekstvu, a u Srbiju se vratio 2010. i dobrovoljno se predao.

"Ja sam se 2010. godine vratio u Srbiju dobrovoljno, da bi mi se sudilo. Tadašnji režim, koji je u potpunosti kontrolisao i tužilaštvo i sud, bio je na vlasti još dvije godine nakon mog povratka u zemlju i imali su dovoljno vremena da me osude da su imali ijedan jedini dokaz. Zbog velikog interesovanja medija, sud godinama nije znao kako da okonča ovaj proces. Sud godinama nije ni zakazivao glavni pretres jer je preko međunarodne pravne pomoći čekao dodatne dokaze iz inostranstva koji nikada nisu stigli, jer ne postoje", rekao je Zvezdan Terzić.

"Doživljavam presudu kao veliku satisfakciju za sebe i svoju porodicu. Neću se više oglašavati ovim povodom, želim da se fokusiram samo na Crvenu zvezdu i da nastavimo da gradimo klub na koji ćemo svi biti ponosni u Ligi šampiona ", kazao je Terzić.