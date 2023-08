Pari sen Žermen dosad potrošio skoro 300 miliona evra na pojačanja!

PSŽ je aktivirao još dvije bombe i potpisao snažna pojačanja u napadu.

Izvor: Profimedia

Pari Sen Žermen se sprema za život bez Kilijana Mbapea, koji je izbačen iz tima, pa nastavlja da troši nemilice. Nakon što su doveli šestoricu fudbalera za "samo" 127 miliona evra, za mali novac su pokupili i Ćavija Simonsa (četiri miliona evra), da bi u prvim danima avgusta odjeknule dvije najveće bombe!

Nakon što je PSŽ aktivirao klauzulu Usmana Dembelea i doveo ga iz Barselone za 50 miliona evra, sve je dogovoreno i oko novog napadača - Gonsala Ramoša iz Benfike. U pitanju je fudbaler koji je eksplodirao prošle sezone u dresu lisabonskog tima, ostavio je sjajan utisak i na Svjetskom prvenstvu u Kataru kada je zamijenio Kristijana Ronalda, dok će za njegov transfer biti plaćeno još 80 miliona evra.

Ako se na sve to doda i da je PSŽ potrošio i 28,5 miliona evra kako bi otkupio Uga Ekitikea, koji je prošlu sezonu bio na "Parku prinčeva" kao pozajmljeni igrač, dolazimo do impozantne sume od 290 miliona evra. I ko zna, nije isključeno da će Luis Enrike možda dobiti još neko pojačanje do kraja ljeta.

Prethodno su u PSŽ stigli Luka Ernandez, Milan Škrinjar, Marko Asensio, Kang-in Li i Manuel Ugarte.

Što se tiče Ramoša, napadača rođenog 2001. godine, do sada je odigrao 106 utakmica za Benfiku i postigao je 41 gol, dok se Usman Dembele vraća u Francusku poslije punih sedam godina. Ponikao je u Renu, da bi preko Borusije Dortmund stigao u Barselonu u ljeto 2018. godine za 150 miliona evra. Trebalo je da bude zamjena za Nejmara, ali je razočarao i uglavom bio povrijeđen. Tek kada je prošle sezone proigrao i ubijedio Ćavija da zaslužuje šansu, odlučio je da "podigne sidro" i ode u PSŽ (185 utakmica, 40 golova i 43 asistencije).

Od njih dvojice očekuje se da zamijene učinak Kilijana Mbapea koga PSŽ svom silom pokušava da "otjera" pošto znaju da ima i tajni dogovor sa Real Madridom, po kome bi sljedeće godine stigao u taj klub kao slobodan agent. PSŽ traži da ga kupe već sada i to za 250 miliona evra, čak prijete i tužbom FIFA.