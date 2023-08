Zvezda mi je mnogo obećala, malo ispunila! Motika se oglasio: "Zvezdan Terzić me iznenadio, niko mi to nije rekao"

Nemanja Motika pričao je o Crvenoj zvezdi, Zvezdanu Terziću, igranju za reprezentaciju Srbije...

Izvor: MN PRESS

Nemanja Motika (20) nije uspio da se dokaže u Crvenoj zvezdi. Doveden je kao veliko pojačanje u februaru 2022. godine, plaćen je oko 1,5 miliona evra, a umjesto borbe za mjesto u timu kod Baraka Bahara trenutno igra za Olimpiju iz Ljubljane. Tamo je nastavio karijeru.

Tvrdi da mu u Sloveniji sve odgovara, a spominjao je period u Zvezdi, izjavu Zvezdana Terzića, reprezentaciju, planove, ciljeve... "Sviđa mi se u Ljubljani, mentalitet ovdje je kao u Njemačkoj ili Austriji, nije kao na Balkanu. Kada sam prešao iz Bajerna u Crvenu zvezdu tranzicija mi je bila teža. Ljudi u beogradu su potpuno drugačiji", počeo je Motika intervju za "Goal" i "Spox".

Upitan je da objasni razlike i na šta je tačno mislio.

"Mnogo toga mi je obećano tamo i ništa nije ispunjeno. Imao sam određenu minutažu, mada mnogo manju nego što smatram da sam zaslužio. Dobijao sam pohvale na treninzima, govorili su da su zadovoljni. Slagao sam se sa svima u timu, ali nisam dobio šansu. Nisam dobio ni objašnjenje, ne razumijem to i nikada neću razumjeti, to me rastužilo, ali je Zvezda i dalje moj omiljeni klub. Čak i kada sam kao dijete išao u školu u Berlinu, bio sam u dresu Zvezde i toga se dobro sjećam. Zvezda je u mom srcu."

Prokomentarisao je i jednu od izjava Zvezdana Terzića koji je rekao da "Nemanja mora da sazri".

"Iznenadila me takva javna kritika. Niko mi to nije rekao u internim razgovorima, to čak nije ni istina. Dovoljno sam sazreo da napravim taj korak, postao sam pravi čovjek u Zvezdi. Poslije te kritike nije bilo mnogo razgovora sa ljudima iz kluba, pojavili su se neki drugi timovi koji su bili zainteresovani, Zvezdu nije bilo previše briga za to i sada sam u Ljubljani, deo sam velikog projekta."

Igrao je za reprezentaciju Njemačke do 16 godina, pa je potom prešao da igra za reprezentaciju Srbije, igrao je za tim "orlova" do 21 godine. "Nisam pričao ni sa jednim Savezom u prethodnih nekoliko mjeseci. Igrao bih za obje zemlje."

Prve korake napravio je u Herti, pa je prešao u Bajern i bio u juniorskom timu Bavaraca, pa je prebačen u rezervni tim Bajerna. "Igranje za Bajern bilo je nešto nevjerovatno, ostvarenje sna. Volio bih da tamo ponovo zaigram. Nije realno u ovom momentu, ali vjerujem da će se to dogoditi u nekom trenutku. Želja mi je da igram za neki vrhunski klub, imam kvalitet za to i ubijeđen sam da ću imati dobru karijeru", zaključio je Motika.