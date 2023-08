"Ustašo, ovako ćeš da završiš!" Velika ispovijest Hrvata - Zbog Arkana morao da bježi iz kluba!

Tonči Gabrić je u intervjuu za "Večernji list" otkrio da je iz PAOK-a morao da ode zbog navijača, rata, ali i Žejka Ražnatovića Arkana!

Izvor: SN TV SPORT show/youtube/MN press

Navijači Hajduka godinama čekaju titulu i grupnu fazu nekog evropskog takmičenja, a sada se nadaju da bi na "Tumbi" mogli da iznenade PAOK poslije 0:0 na "Poljudu" i da prođu u četvrto kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.

Tim povodom "Večernji list" je razgovarao sa Tončijem Gabrićem, dugogodišnjim čuvarom mreže kako RNK i Hajduka iz Splita, tako i crno-bijelih iz Atine. On je za PAOK nastupao od 1991. do 1993. godine, a onda je zbog jedne poruke morao da napusti klub! U jeku je bio rat u Jugoslaviji, a navijači PAOK-a ga zbog toga nisu htjeli u ekipi.

"Mogao bih sada da vam pripovjedam sat vremena. Jedna od tih priča je i ona kada su mi 1993. godine na automobilu splitskih registarskih oznaka ostavili prijetnju. Jedno jutro mi je na parkingu, na prednjem staklu, osvanuo poster hrvatske reprezentacije u kojoj sam i ja bio, na kojem je na mojoj glavi bila rupa i strelica, uz prijetnju: "Ustašo, ovako ćeš završiti...' U to doba Arkan je slao svoje vojnike na odmor u taj dio Grčke. Taj incident bio je jedan od razloga zbog kojih sam otišao iz Grčke ", ispričao je Gabrić za "Večernji".

Golman koji je uspio da upiše devet nastupa za nacionalni tim Hrvatske između 1990. i 1997. godine kada je bio rezerva za Dražena Ladića. Upravo ga je kasniji selektor reprezentacije Ćiro Blažević i odveo iz Hrvatske u Grčku.

"Ćiro me je doveo dole. Zajedno smo bili tamo godinu dana. Sjećam se svega. Sada mi, ovako na prvu, na pamet pada jedan derbi s Olimpijakosom kada su nas zasuli kamenjem. Sletjeli smo na aerodrom, čuvalo nas je milion policajaca. Ćiro i ja smo sjedili u autobusu na prvom, odnosno, drugom sjedištu. U jednom trenutku je kamen rabio naš prozor. Kad je staklo počelo da puca, ja sam se bacio ispod sjedišta, a Ćiro je već bio dole. Gleda me i kaže: "Sine, pa gdje smo mi to došli?'"

Utakmica između PAOK-a i Hajduka igra se od 19:30, a Tonči Gabrić ističe da iako Splićani imaju vatrene navijače, to što će osjetiti u Solunu još nisu nikada! "Biće to atmosfera kakvu Hajdukovi fudbaleri još nisu doživjeli, možda samo Marko Livaja i ne znam ko još. Neće biti ni naših navijača, tako da će biti pakleno", završio je on.