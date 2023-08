NEKI SU ZVALI, NISAM DAO! Igor Duljaj otvorio dušu kao nikad: Smijali su se, ali ne zaboravite jednu stvar!

Trener Partizana potpuno iskren i otvoren poslije velike pobjede

Izvor: TV Arena sport premium

Partizan je prošao na penale azerbejdžanski Sabah, ušao u plej-of za Konferencijsku ligu protiv Nordšjelanda, a heroj je golman Aleksandar Jovanović. Čuvar mreže crno-bijelih "skinuo" je dva penala u petoj seriji, prvi nije priznat jer je izletio sa crte, a drugi jeste i donio je pobjedu i plasman. Poslije meča, trener crno-bijelih Igor Duljaj izjavio je za TV Arena sport da je dobijao i pozive da promijeni golmana za ovaj meč.

"Ni u Šahtjoru nisam imao toliko sreće kad su penali u pitanju, sjedio sam mirno, gledao kako će publika da reaguju. Nema euforije, dolazi ovde heroj. Iako su neki predlagali i zvali da se promijeni golman, to nisam dozvolio", rekao je on u miks zoni. Pogledajte penal odluke:

Pogledajte 00:19 Partizan Pobedio Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Upitan da li je ovako slađe pobijediti, Duljaj se nije nasmiao, ali je bilo očigledno koliki mu je teret pao sa leđa. "Jeste slađe, ali opet ću se ponoviti - bez fantastične atmosfere i podrške, ne bismo mogli ni da sanjamo šta smo ostvarili. Igrači su dali sve od sebe, kao što sam najavljivao - pocijepali su teren, imali su nevjerovatnu podršku i stvarno sam vjerovao da ćemo da prođemo, jer sam rekao da dobar rad ne može niko da pobijedi. Pravda, nepravda, ne mogu da pobijede dobar rad. Ovo je zasluga igrača, ima dosta ljudi oko mene koji mi daju podršku, nepoznati koji mi daju podršku na ulici. Neki nisu vjerovali, smijali su se, ali to mi daje snagu. Nemojte zaboraviti ljudi jednu stvar - Partizan je srpski klub, volimo da dobro prođu svi, da se ne naslađujemo kad neko izgubi. Moramo da budemo svjesni da moramo da pobjeđujemo i da svi osvajamo bodove", dodao je Dujaj.

Nordšlejand je naredni protivnik. "Faliće nam Belić. I pričao sam prije toga gde imamo problem, da nam fali par igrača. Pričao sam to i ponavljam, da li mene to neko čuje ili ne čuje ne znam, ali vidi se da su potrebni igrači, da se osvježe neki. Mnogo je teško, naš protivnik je odmorio, bili su svježi, ali veliki naklon igračima, stručnom štabu i ljudima za koje se ne zna. I naravno, veliko poštovanje i novinarima koji ste bili uz nas, kao i našim navijačima i svim trenerima sa kojima sam se čuo, a koji su mi dali dobre savjete - Bati Mirkoviću, Ljubiši Tumbakoviću, Budi Vujačiću, Vermezu Gordanu Petroviću... Da ne zaboravim nekoga", rekao je on.