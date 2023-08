BIBRAS NATHO, PARTIZANOV MAJSTOR FUDBALA! Vidio ono što niko nije - golčinom zapetljao golmana u mrežu! (VIDEO)

Pogledajte spektakularan gol Partizanovog Izraelca.

Partizanov as Bibras Natho dao je sjajan gol iz slobodnog udarca protiv Sabaha, u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. U 58. minutu meča, on se namještao da izvede "slobodnjak" i vjerovatno je jedini na stadionu vidio kako da pošalje loptu direktno u gol, a ne u kazneni prostor. Iznenadio je sve, a među njima i golmana Jusufa Imanova. Gađao je kraj bliže stative, čuvar mreže se nije snašao, niti se nadao tome, pa je završio zajedno sa loptom u golu. Ovako to radi majstor fudbala, Bibras Natho: