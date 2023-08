Trener Zvijezde 09 najavio nova pojačanja! Jagodić poručio: “Za prosutim mlijekom ne treba žaliti”

Treneri Sloge i Zvijezde 09 prokomentarisali su njihov jučerašnji međusobni duel.

Izvor: Screenshot

Fudbaleri Zvijezde 09 nakon tri poraza na otvaranju Premijer lige BiH, juče su na domaćem terenu stigli do prve pobjede.Tim iz Etno sela Stanišić je u Ugljeviku upisao minimalan trijumf protiv dobojske Sloge.

Dobojlije su sada vezale dva poraza identičnim rezultatom,a trener Vlado Jagodić poručio je kako ova dva poraza neće uzdrmati njegov tim.

“Surovo je ovo što se nama dešava u dva posljednja kola. U završetku utakmice primamo pogodak, kada je realno, ako smo već promašili koliko smo promašili, da barem ne dozvolimo da nam protivnički igrač uđe u peterac po desnoj strani i zabije pogodak. Identičan gol smo primili u Konjicu od Igmana. To ništa ne umanjuje pobjedu Zvijezde 09 koja ima dosta kvaliteta”, rekao je Jagodić na konferenciji za medije nakon meča pa dodao:

"Pobjeda na Koševu pa neigranje protiv Željezničara nas je malo usporilo, pa nas sad surovo kažnjava lopta, to je fudbal. Čekali smo ono što nismo dočekali. Ova dva poraza nas neće uzdrmati. Sljedeća utakmica je protiv Borca, nakon čega gostujemo u Posušju, sigurno da imamo težak raspored, ali zato jesmo tu da napravimo izlaznu situaciju koja ide ka pozitivi. Nema brodoloma, za prosutim mlijekom ne treba žaliti".

Izvor: Screenshot

Trener Zvijezde 09, Mihajlo Jurasović upisao je prvu pobjedu u Premijer ligi BiH ove sezone, a nakon meča nahvalio je tim iz Doboja.

"Što se tiče same utakmice, kada spremate utakmicu protiv ekipe Sloge jako ju je teško spremiti. Fizički su jako dominantni i morate ih držati što dalje od gola da spriječite kontranapad. Bili smo uspješni u prvom poluvremenu, ali kasnije ne. Trudili smo se i uspjeli stići do gola. Što se tiče nas, mi smo poslije jednog teškog perioda i lose igre trebali sva tri boda. Znali smo da će se Sloga pitati na terenu. Mislim da je to motivisalo naše igrače. Trudili smo se da imamo posjed koliko smo mogli, bilo je teško, igrali su jako čvrsto. Utakmica je bila jako teška, nije bila lijepa za gledanje, ali morate znati da mi na drugi način nismo mogli igrati protiv Sloge”, rekao je Jurasović koji je najavio da će se njegov tim u narednim danima dodatno pojačati.

“Mi ćemo se i dalje truditi da igramo i osvajamo bodove, ali pred nama je težak period. Iskoristićemo tu reprezentativnu pauzu, nama još dolaze igrači mi se još uvijek nismo kompletirali. Vjerujem da ćemo nakon pauze biti 40 odsto jači, kada je u pitanju igrački kadar”, zaključio je Jurasović.