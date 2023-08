POTPUNI HAOS: FIFA SUSPENDOVALA PREDSJEDNIKA SAVEZA! Najveća sramota šampiona svijeta

Predsjednik španske federacije napastvovao fudbalerku, a haos se prelio i u Njemačku. "Ženski fudbal više neće biti isti".

Nakon što je predsjednik Fudbalske federacije Španije Luis Rubijales napastvovao fudbalerku Dženi Hermoso i na silu je poljubio tokom dodjele pehara, naišao je na niz oštrih osuda, ali i na mnogo kontretnije odluke i poteze. Dok Rubijales odbija da se povuče i najavljuje borbu protiv onih koji "žele da ga ubiju", Međunarodna fudbalska asocijacija ("FIFA") uvela mu je privremenu suspenziju.

FIFA je takođe naredila Rubijalesu i španskoj federaciji da ne stupa u kontakt sa osvajačicom Mundijala, niti sa bilo kim iz njene blizine.

Uz to, svih 11 članova stručnog štaba selektora Horhea Vilde dalo je otkaz i povuklo se iz nacionalnog tima. U međuvremenu, Fudbalska federacija Španije "skinula" je sa svog sajta i saopštenje, kojim je podržala predsjednika Rubijalesa.

Podsjetimo, on je u šokantnom obraćanju javnosti u petak rekao da je taj poljubac bio "spontan" i uz obostrani pristanak. Takođe, rekao je i da ga napadaju "lažne femininistkinje", kao i da će ponuditi selektoru Vildi novi, četvorogodišnji ugovor.

"Kontroverza oko ponašanja Luisa Rubijaelsa je jedan od najsramotnijih trenutaka španskog sporta. Selektor Vilda i Rubijales su sada usamljeni u svojim pogledima. Zabrinjavanjuće je to što su članovi stručnog štaba osjetili da su 'natjerani' da istupe i da budu u prvom redu tokom Rubijalesovog govora na sastanku u španskom savezu, na kojem je on javno poručivao da nije uradio ništa loše", rekla je dopisnica "Atletika" Laja Serveljo.

"Viktor Frankoz Dijaz, predsjednik Visokog savjeta za sport španske vlade rekao je da bi ovo trebalo da bude početak pokreta #Me Too u španskom sportu i slažem se sa tim. Ovo nije ništa novo, igračice prijavljuju ove stvari već duže vrijeme. Svi su na istoj strani osim dvoje ljudi (Rubijalesa i Vilde). Važno je biti na strani igračica u ovom trenutku. Tužno je što je ovo moralo da se dogodi na svjetskoj sceni, da bi ljudi shvatili. Ovaj trenutak će zauvijek promijeniti ženski fudbal i mogao bi da bude početak nečeg novog", rekla je ona.

Ovog vikenda su organizovani i protesti ispred zgrade Fudbalske federacije Španije, a za to vrijeme, navijači u Njemačkoj istakli su transparent na utakmici u kojoj su osudili Rubijalesa, ali i Karl-Hajnca Rumenigea, tamošnju igračku legendu i bivšeg funkcionera Bajerna i evropske asocijacije klubova. Na transparentu piše: "Pesnica umjesto poljupca za Rubijalesa i Rumeniga. Izvini, ali uz svo poštovanje, to je apsolutno OK". Rumenige je branio Rubijalesa iako je fudbalerka javno priznala da "nije uživala" u poljupcu i da nije pristala na to. "Rubijalesov potez je bio apsolutno OK. Mislim da ne bi trebalo to prenaglašavati. Kada postane šampion svijeta, onda ste emotivni. A to što je on uradio je, uz moje izvinjenje, apsolutno OK. Mogu da se sjetim kada smo mi posljednji put osvojili Ligu šampiona, poljubio sam muškarca. Ne u usta, već od radosti. Emotivnost je važna u fudbalu, a crkvu bi trebalo da ostavite u selu", rekao je Rumenige u skandaloznoj izjavi i izazvao lavinu kritika.

